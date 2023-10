La dura crítica de Alexis Sánchez a la cancha del estadio Monumental

Alexis Sánchez quedó conforme con el resultado, pero mostró ciertas inquietudes tras el partido. “Era importante sumar de a tres, ante un rival difícil. El primer tiempo podríamos haber hecho dos goles fácil”, inició diciendo el Niño Maravilla.

El tocopillano estuvo lejos del gol, una situación que explicó tras el triunfo frente a Perú. “Yo me siento bien. Pasa que están acostumbrado verme de frente al arco. El que entiende de fútbol sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada es más difícil”, sentenció.

Pero la crítica más acida del jugador del Inter de Milán fue al campo de juego del estadio Monumental. Según el nacido en Cobreloa, es un factor que incide mucho en su rol dentro de la cancha. “Me gusta jugar más de frente al arco, pero es un rol que me toca ahora y tienen que aprovechar los de atrás. Sí me gusta jugar de 9, pero son diferentes dimensiones, allá (en Europa) las canchas son mucho más lindas y acá las no están muy buenas”, disparó.

Sánchez, además, sumó elogios para sus compañeros y anticipó el viaje que tiene la Roja la próxima semana. “Creo que hay jugadores para pelear. Los veo entrenar todos los días y tienen gran potencial. Ahora jugamos ante Venezuela, que empató con Brasil de visita, así que va a ser muy difícil”, sostuvo.

Gary Medel gana por aire en el partido entre Chile y Perú. Foto: Reuters

Por su parte, Gary Medel remarcó en la importancia de sumar de a tres en condición de local. “Es un resultado muy positivo. Muy meritorio. Manejamos el partido de buena forma, con buena circulación de balón y siempre en campo contrario”, analizó el Pitbull.

El zaguero de la Roja dijo estar al tanto del empate de Venezuela en Brasil, pero le bajó el perfil. “Nosotros nos fijamos en nosotros. Había que ganar en casa y ahora tenemos un viaje importante”, señaló. “Somos un grupo cercano, como una familia. Se nota cuando hacemos un gol. Es una alegría para la gente”, agregó el defensor.

Junto a lo anterior, el formado en Universidad Católica puntualizó que el trámite del enfrentamiento fue similar al del encuentro anterior. “Contra Colombia también hicimos un gran partido, pero no se valoró porque empatamos”, declaró.

Finalmente, se refirió al rendimiento de Diego Valdés, quien se vistió de héroe al abrir la cuenta en el Monumental. “Viene creciendo mucho. Ha sido uno de los puntos altos de esta Selección y hoy suma confianza”, señaló el capitán de la Roja.