Lasarte no se cierra a jugar con Vidal como 9: “Es el goleador del equipo”

La voz de Martín Lasarte sonaba perentoria. El técnico de la Selección Chilena sabe que el duelo ante Colombia (jueves, 20 horas) es vital para seguir soñando con el Mundial y aunque no lo diga, también para su continuidad en la banca nacional.

Por lo mismo, el adiestrador no elude ninguna de las preguntas que le hacen en la rueda de prensa previa al partido y cuando le consultan por un posible resultado, sentencia: “Tenemos la obligación de hacer un buen partido y de rescatar algo. Un punto en esas condiciones (el sofocante calor de Barranquilla) es bueno, pero en la condición en la que estamos, necesitamos mas que un punto”. Luego agrega que “tenemos la necesidad de obtener tres puntos, para que nos de un poco más de oxigeno y ponernos en carrera. Pero no nos debemos desesperar, tenemos que hacer un buen partido y respetar mucho a Colombia, pues tienen buen equipo, y desde ese lugar, un punto no sería malo. Pero nos gustaría ganar”.

Y para que quedara claro que su ánimo no ha decaído, Lasarte asevera que “esto tiempo al tiempo, somos muy optimista. Un resultado positivo importante nos daría una confianza mayor que sobre todo de cara al gol no estamos teniendo y eso nos haría mucho más duro, más eficaces y más optimistas de cara a la clasificación al Mundial”.

Acto seguido, el uruguayo descarta que el “factor Rueda” sea un peligro para este partido pues “no lo siento así. Está claro que que el ‘profe’, el colega, tiene una referencia, porque trabajó hace muy poquito aquí y la podrá aprovechar. Pero no la hemos manejado de manera puntual”.

Sobre lo que más preocupa a la hinchada, las posibles lesiones de Charles Aranguiz y Mauricio Isla, el DT explica que “la condición general del equipo es buena, la verdad es que las recuperaciones han sido muy buenas, Los casos de Charles e Isla no han sido iguales, ya en el caso Aránguiz hay un golpe que lo ha tenido con entrenamiento especifico, aparte del resto. Pero somos optimistas de que podremos contar con todo el plantel”.

Por último, hay una preocupación que no deja dormir a quienes aman a la Selección: la falta de gol. La misma que para aumentar los males, tiene a Eduardo Vargas afuera (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas). “Eduardo será una baja importante y se suma a las ausencias de Alexis (Sánchez) y de (Ben) Brereton, por lo que podríamos pensar es otra idea, en otro futbolista que jugara falso delantero, pero no lo hemos decidido todavía”. ¿Será Vidal ese hombre? Lasarte concluye: “Hace un rato Arturo jugó en Barcelona de falso 9 y es el goledor de Chile. Es un jugador muy polivalente y puede jugar en distintas posiciones, que nos puede parece extrañas, y hacerlo con calidad. Es una posibilidad”. Pero agregó que “luego están Iván (Morales). (Luis) Jiménez, (Diego) Valencia y pueden ser llamados a a la titularidad en ese puesto”.