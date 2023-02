Latinoamérica prefiere al LIV Golf: la fuga de Mito Pereira aumenta los portazos de las estrellas latinas al PGA

El LIV ha visto a Latinoamérica como un lugar estratégico para concretar su revolución dentro del mundo del golf. La superliga saudí, gestionada por la leyenda Greg Norman, en dos años logró posicionarse de forma muy evidente en la región, sumando no solo a los grandes jugadores de ella, sino que también optando por hacer su debut de la temporada 2023 en México.

Un golpe que también repercute en el PGA y su idea institucional de potenciar a todo el territorio hispanohablante de América. En los últimos años el tour de Estados Unidos se ha expandido de forma clara sobre la zona, permitiendo incluso la vuelta del Korn Ferry Tour a Chile y Colombia. Además, en enero de 2023 abrieron la primera PGA Golf Academy en la región, una escuela de aprendizaje ubicada en la Riviera Maya.

Pero ese plan de control, ahora tiene un rival de peso, principalmente por el hecho de que este 2023 el PGA se ha quedado casi sin rostros protagónicos que vengan de este lado del mundo. Los cuatro latinos mejor posicionados en el ranking mundial han decidido abandonar al tradicional tour y probar suerte en la nueva liga. A ellos también se les suma Carlos Ortiz, quien pese a estar 260 del mundo, fue clave para la masiva fuga.

Y es que el mexicano es uno de los mejores amigos de Joaquín Niemann (23° del World Golf Ranking) y también es pupilo de Eduardo Miquel, quien además entrena a Mito Pereira (46°). Hoy todos están fuera del PGA.

Pero no solo ellos dijeron adiós. Al tridente dirigido por el entrenador chileno, se sumaron el mexicano Abraham Ancer (27°) y el colombiano Sebastián Muñoz (96°), provocando que de los cinco latinos Top 100 que tenía el tour norteamericano, hoy solo quede el argentino Emiliano Grillo (99°).

Muñoz, que llegó hace dos al LIV junto a Mito, dio con un detalle que no es menor al momento de explicar la fuga masiva de jugadores latinos que tuvo el PGA. “Muchos jugadores empezaron a irse para el LIV, cada vez quedaban menos latinos en el PGA Tour y cada vez quedaban menos de mi equipo, entonces tomé la decisión de mantener lo que me gusta a mí del golf, esa comunidad con la que me he mantenido en el golf”, explicó en una entrevista al medio “El Tiempo” de su país.

En aquella conversación, el colombiano incluso fue más allá y contó el rol que tuvo Niemann en la decisión final de cambiar de bando. “El primer contacto se dio, más que todo, a través de Joaquín. A mí no me hubiera interesado el LIV de no ser por tener la posibilidad de hacer un equipo con mis amigos jugando golf, algo que nunca imaginé posible. Eso hace un año no existía”, comentó.

Algo que el chileno no oculta, ya que hace unos meses en conversación con La Tercera admitió abiertamente que buscaba que Mito Pereira fuera parte del LIV: “A mí me encantaría traerlo, estoy haciendo todo lo posible, pero al final es decisión de él”, comentó a este medio.

Y en esa oportunidad, el mejor golfista chileno de la historia fue más allá. Aclaró, que para la nueva liga, la expansión territorial es clave. “El LIV Tour es una plataforma que está precisamente hecha para poder expandir el golf en todos los continentes y no solo en Estados Unidos. Y eso es lo que más me motivó”, expuso.

Por eso los fuegos de este 2023 se abrirán fuera de los 50 estados. El LIV decidió inaugurar la temporada precisamente en Latinoamérica, en el reconocido El Camaleón Golf Club de Playa del Carmen en México.

Una declaración de principios que de todas formas ya era replicada por el PGA, ya que varios de sus torneos se realizan en México y Centroamérica. Estos son el World Wide Technology Championship, el Puerto Rico Open, Corales Punta Cana Championship y el México Open. De ellos, eso sí, solo el primero y el último logran tener a los mejores del mundo en competencia. Algo que en el LIV se da por sentado, ya que todos los jugadores deben disputar los 14 eventos que hay en la temporada.

Los rostros y el dinero hoy están del lado del LIV Golf, pero la presencia internacional sigue salvando al PGA Tour. De hecho, muy importante va a ser lo que consigan los golfistas latinos del Korn Ferry Tour durante este 2023. De lograr ganar algún evento, podrían decir presentes en el tour mayor y nivelar la balanza. El Chile Open podría ser clave para aquello.