Leandro Fernández le mete presión a Azul Azul: “Me gustaría quedarme mucho tiempo en la U”

Todos se quieren quedar. El buen momento que atraviesa Universidad de Chile, puntero invicto del Campeonato Chileno, es idóneo para que los jugadores proyecten su futuro profesional y busquen iniciar las tratativas para renovar su relación laboral.

Por lo mismo, Leandro Fernández no duda en decir que desea permanecer en la escuadra estudiantil y mete presión en la rueda de prensa que otorga en el CDA. “Me queda contrato hasta fin de año y me gustaría quedarme mucho tiempo en la U”, asevera.

Y los argumentos del argentino para buscar su permanencia son inobjetables. Desde que llegó a la oncena azul, en el 2023, ha sumado 2289 minutos y 12 goles. Además, ha sido titular en casi todos los partidos y hoy es el dueño absoluto de los penales que le cobran al líder del torneo.

“No soy el dueño”, dice sonriendo y añade que “si alguien me la pide (la pelota), lo discutimos. Por ahora, siempre me han dejando patear con libertad y si los voy haciendo eso nos dará más confianza a todos”.

Luego, el ariete anuncia el momento en qué como plantel asumirán si son candidatos al título, tal como lo dice uno que sí fue renovado, Matías Zaldivia. “Hay que mantenerse tranquilos y no desenfocarse. Debemos ir tratando de achicar el error y sumar lo más puntos posibles, para jugar la segunda rueda tranquilos. Pero vamos paso a paso, partido a partido”, detalla el transandino.

Y en la frase siguiente revela que “al final de la primera rueda veremos para que estamos y para que están los demás equipos y creo que será un lindo torneo”. Clave en dicho desempeño es el entrenador Gustavo Álvarez, el cual es descrito por Fernández como un estratega que “está potenciando mucho a los jugadores y te da tranquilidad. Dice lo justo y lo necesario, lee bien los partidos y te da libertad para jugar”.

Fernández, de paso, aprovechó de defender a Luciano Pons, uno de los apuntados por los fanáticos. “Luciano llegó con muchas expectativas, pero arrancó con el pie izquierdo por su expulsión. Sin embargo, sigue trabajando”, describe el delantero.

Por último, sobre el encuentro con los hispanos -domingo, 20 horas-, el delantero concluye que “será un lindo partido, porque ellos son un equipo remodelado desde el año pasado y trataremos de ver la falencia que tienen para tratar de contrarrestarlos”.