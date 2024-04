Matías Zaldivia postula a la U al título del Torneo Nacional: “Sabemos que somos candidatos”

Luego de un ingrato empate 2-2 ante Cobresal, Universidad de Chile buscaba volver a los tres puntos en su viaje al Estadio Zorros del Desierto. En una ciudad que no visitaban hace 12 años por Primera División, los dirigidos por Gustavo Álvarez plasmaron su jerarquía y vencieron por 3-1 a Cobreloa en un encuentro que los catapulta a la cima con 16 puntos, en conjunto con Deportes Iquique.

Uno de los bloques más destacados del exitoso paso de la U por la Región de Antofagasta fue la defensa. Con una ordenada línea de tres conformada por Matías Zaldivia, Franco Calderón e Ignacio Tapia, los azules le entregaron al equipo la tranquilidad necesaria cada vez que los loínos se acercaban al arco custodiado por Gabriel Castellón.

En ese sentido, Zaldivia habló tras el pitazo final para entregar las claves de la escuadra que brilló en Calama. “El equipo va mejorando fecha tras fecha. Hoy hicimos un gran primer tiempo, pudimos haber estirado la diferencia ahí para manejar mejor el partido. Sabíamos que en el segundo tiempo ellos se iban a venir, la altitud obliga a hacer un desgaste grande. El tercer gol fue muy tranquilizador para no sufrir tanto al final”, partió diciendo el ex Colo Colo.

Para el número 22, los resultados positivos le permiten a los universitarios sacar chapa de candidatos en su pelea por llevarse el Campeonato Nacional 2024. “Veníamos con la mentalidad de que la altura no afecte sicológicamente y se vio reflejado. Sabemos que somos protagonistas de este torneo. Lo asumimos, pero debemos seguir mejorando fecha tras fecha. Partido tras partido vamos a ir mejorando, pero sabemos que somos candidatos”, remarcó el argentino naturalizado chileno.

Universidad de Chile sueña con conquistar la ansiada estrella 19 luego de casi siete años sin levantar el Huemul de Plata, sin embargo, para seguir cimentando el puente rumbo al título deberán sortear un duro contrincante: Unión Española en el Estadio Santa Laura. Los hispanos, que vienen de vencer 5-3 a Ñublense en una guerra de goles, se ubican en el quinto lugar de la tabla tras la victoria ente los chillañejos.