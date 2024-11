Lejos de su nivel y apuntado por toda Europa: los peores días de Kylian Mbappé, la estrella que no encandila en Madrid

El 16 de julio, Kylian Mbappé fue presentado en el Real Madrid. Fue en una rueda de prensa apoteósica, que recordó al día que llegó Cristiano Ronaldo. El Santiago Bernabéu estaba igual de lleno y el francés, de hecho, imitó algunos gestos del portugués ese día. Parecía una imitación del momento vivido el 2009. Pese a que el elenco merengue no dejó de ganar con la salida del lusitano, desde su partida que no tienen una estrella tan diferencial. Quizás estuvo cerca de serlo Karim Benzema en la temporada 2021-22. Pero no tenía la estampa que generaba el Bicho. El galo, que llegaba precedido de grandes campañas en el PSG y de ser figura en dos mundiales consecutivos, era el llamado a brillar. Al igual que CR7, fue presentado con la ‘9′. Las cosas parecían estar dadas para el formado en el Monaco.

Sin embargo, nada le ha salido. Lleva nueve goles en 17 partidos. No son malas cifras para un delantero. Pero si están lejos de cumplir con las expectativas. La media es de 0.52 anotaciones por encuentro. Si se le compara con Cristiano, es abismal la distancia. El Comandante tuvo más conquistas que duelos con la casaca merengue. Aunque es cierto que el camino del francés debería estar recién empezando en Madrid. Aun así, no es un misterio que estos meses han sido los peores de su carrera. Con 25 años, Mbappé estaba acostumbrado a que todo le resultara sencillo. En París se llenó de goles, en Mónaco consiguió títulos siendo joven. Con 18 de edad guio a su país a ganar un Mundial y con 23 fue finalista de otro. En la final de Qatar 2022 anotó un triplete. A la cita planetaria de Estados Unidos va a llegar con 12 festejos en su espalda. Muchos especialistas apunta que en Norteamérica podría convertirse en el máximo ariete de los mundiales. Durante el último lustro ha sido llamado a liderar la generación ‘post Messi-Cristiano’. Ahora está lleno de críticas.

Mbappé se lamenta luego de que le atajaran un penal. (Foto: Reuters)

Este miércoles, el Real Madrid cayó ante Liverpool. La historia pudo ser diferentes si es que Kiki no erraba un penal en el minuto 61. Más bien lo atajó Caoimhín Kelleher. Es una situación puntual. Cualquiera puede errar una pena máxima. De hecho, minutos más tarde también falló una Mohamed Salah, en su caso, lanzando la pelota hacia afuera. Sin embargo, a Mbappé se le ve complicado. Quizás incómodo de ser el centrodelantero. Muy bien cubierto por los defensas y sin la capacidad de resolver que ha mostrado siempre. Está carente de creatividad en espacios reducidos. Aun así, en la capital de España apuestan por seguir esperando su mejor versión. “Hay que tener paciencia con él, es un jugador excepcional”, dijo Carlo Ancelotti tras el tropiezo que tuvieron en Anfield. El actual campeón de Europa está complicado con el nuevo formato de la Champions. Son vigesimocuartos en la tabla, rasguñando por el pase a la siguiente fase.

Pese a la paciencia que pide Carletto, ya hay algunos dardos viscerales sobre el atacante. “Hay un tiempo de adaptación, pero cuando estás entre los mejores jugadores del mundo, tiene que suceder rápido. Estamos en noviembre y de momento en regresión. Es responsable. Encuentro que cada vez empeora sus movimientos en la posición de ‘9′. Está haciendo cosas que son todo lo contrario del lo que requiere el juego. Esto genera egos en el vestuario. Es una carga, un lastre. Lamentablemente es el primer responsable del mal comienzo del Real”, lanzó el exfutbolista Jerome Rothen.

Denuncias y una posible depresión

En octubre, un periódico sueco publicó una supuesta denuncia sobre Mbappé por violación. “El futbolista y su agrupación de amigos visitaron Suecia la semana pasada. Ahora la policía está investigando una sospecha de violación. ‘No diré nada sobre esto, dice el fiscal que dirige la investigación’”, señalaron en el tradicional diario Aftonbladet. “FAKE NEWS!!! Ya se convierte en previsible, como por casualidad en la espera de la audiencia”, escribió el goleador en su cuenta de X.

Mbappé en su presentación en el Real Madrid. (Foto: Reuters)

La familia del delantero salió al paso. “En el día de hoy, un nuevo rumor calumnioso comienza a inflamar la red después de salir del medio sueco Aftonbladet. Esas acusaciones son totalmente falsas e irresponsables. Su propagación es inaceptable”, dieron a conocer en un comunicado que enviaron a AFP el 15 de octubre. “Para poner fin a esta destrucción metódica de la imagen, se emprenderán todas las acciones legales necesarias para restablecer la verdad y perseguir a toda persona o medio implicado en el acoso moral y trato difamatorio que Kylian Mbappé sufre de forma repetida”, añadían en la misiva.

Era uno de los episodios del semestre más complicado del artillero. En la fecha FIFA de noviembre, Didier Deschamps no lo llamó a la selección francesa. El futbolista se estaba recuperando de una lesión. En su ausencia, el técnico abordó lo que han sido los últimos meses de la figura de su equipo. “Un futbolista es un ser humano. El ambiente es diferente porque hoy hay una exposición. La palabra más pequeña tiene grandes repercusiones. Las exigencias son cada vez mayores, cada vez más alto. Es la cabeza la que controla las piernas”, señaló.

“Imagina regresar a casa a las cuatro de la mañana, apenas descansar y volver a jugar. No hay un solo partido donde el entrenador sugiera tomárselo con calma. A veces, el rendimiento no es el esperado, y eso puede llevar a un estado mental inestable, incluso a la depresión. Es la mente la que le dice al cuerpo qué hacer. Kylian está en una situación complicada. No quita lo que ha hecho en el pasado. No tengo razones para pensar algo contrario a que volverá a su mejor nivel. Ahora, hablar de depresión... no sé”, complementó.

El entrenador también se refirió a la posición en la que está siendo utilizado Mbappé, para darle un matiz futbolístico a su análisis. “No tiene el perfil de Oliver Giroud, evidentemente, aunque también depende de cuál sea el equipo rival. Puede jugar en varias posiciones, lo demás son las asociaciones”, sentenció.