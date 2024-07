Lionel Scaloni explica por qué Lionel Messi juega siempre en Argentina

Lionel Messi (casi) siempre está en la oncena Argentina. El nacido en Rosario ha estado presente en 10 de los duelos que ha disputado su país este año e incluso busca el bicampeonato continental con la Albiceleste, pese a que ha tenido problemas todo el año con su aductor derecho.

Pero, ¿qué lo lleva a presentarse todo el tiempo en la cancha? El adiestrador de los campeones del mundo, Lionel Scaloni, lo explica. Habla del plus que le entrega el formado en Barcelona a su formación y agrega que por eso mismo, lo hace ingresar al gramado aunque no esté en un cien por ciento de sus capacidades.

“El 99% de las veces está para jugar, cada vez que ha salido a la cancha estaba para jugar. Es una decisión que es muy fácil para mí. Es una decisión muy franca”, parte diciendo el director técnico en rueda de prensa.

Luego agrega que él siempre le pregunta por su estado y si me dice ‘estoy bien’ juega los 90 minutos, si me dice ‘no estoy bien’ juega los últimos 30. Cuando él está en condiciones juega siempre, lo digo así porque soy el entrenador y nunca tendré dudas”.

Claro que Scaloni reconoce que lo ha metido igual, aunque ande disminuido físicamente. “Cuando lo veo en condiciones de jugar, incluso no estando 100%, me hago responsable de eso. Nunca me va a pesar, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no usarlo sabiendo que a nosotros nos da un montón. Eso es indiscutible”.

Sin embargo, esa exposición le pasa la cuenta al múltiple ganador del Balón de Oro. Una muestra de ellos es el bajo nivel que exhibió ante Ecuador, dónde incluso se pierde su penal en la tanda definitoria, no fue perdonado por los habitantes del otro lado de la cordillera y fue criticado duramente.

De hecho, el propio Messi reconoce que el “fantasma” de la lesión en el aductor lo complica para estar más suelto en la cancha. Más, Scaloni insiste en que “el nivel de Lionel Messi está bien, es fundamental para nosotros. Con eso basta. Está bien y será parte del partido”.

Incluso no se niega a que el ‘10′ haga dupla con Ángel Di María en el ataque. “Es una posibilidad. Han jugado juntos, también ha estado Ángel en el banco, ha estado Leo también sin poder jugar y el equipo ha respondido también. Así que esa es la tranquilidad que tenemos. Creemos que va a jugar el que mejor esté para este partido. Están todos muy bien, están todos con un nivel muy parejo”.

Por último, el DT habla de su rival, Canadá. Los norteamericanos se medirán este martes con los monarcas vigentes (20 horas), para buscar un lugar en la gran final. Duelo que no será inédito en esta Copa América, pues ya se enfrentaron en la fase de grupos.

“Imagino que los dos equipos tomaremos nota, ellos siguieron con su defensa alta, puede ser una opción poder explotar más los pelotazos a la espalda, veremos cómo se plantea”, expresa Scaloni.

Acto seguido, concluye que Canadá “tiene jugadores que son importantes y técnicamente buenos. Juegan bastante agresivo, te mandan continuamente a jugar por afuera, es un buen equipo, que le puso las cosas difíciles a todos”.