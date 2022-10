Lorenzo Antillo, candidato a la ANFP: “El rol del director deportivo no se ha visto reflejado ni en el rendimiento ni en el funcionamiento de las selecciones”

Lorenzo Antillo (41) está preocupado por la situación del fútbol chileno. El expresidente de Audax Italiano tiene un crudo diagnóstico de la industria, que en los últimos meses ha estado marcada por los graves problemas de seguridad. Precisamente, aquel ítem es uno de los que pretende mejorar si es presidente de la ANFP. Hace un poco más de dos años, perdió de forma ajustada y polémica contra Pablo Milad, actual timonel. Ahora, alejado del rol de dirigencial tras la venta del club itálico, pero igual de apasionado por la actividad, quiere ir de nuevo a la pelea. Sin embargo, no quiere dar batalla porque sí, solamente. Tampoco porque tenga algún ánimo de revancha. “Lo que yo quiero es generar un cambio, que sea profundo, porque me duele ver caer en picada al fútbol chileno”, asegura, en entrevista con El Deportivo.

¿En qué está su candidatura a la ANFP? ¿Va a la presidencia de la sede de Quilín?

Efectivamente, lo estamos evaluando. Tengo una base de clubes que han manifestado un compromiso y que responde a lo que yo siempre dije: si los clubes me lo pedían, yo estaba dispuesto a asumir la candidatura y postular a la presidencia, básicamente, para generar un cambio. Es necesario que los clubes, en su totalidad, tomen una posición. No digo que tenga que haber un consenso, porque eso es muy difícil en la actual situación del fútbol chileno, pero sí que tomen una posición. No puede ser que haya un club que no tenga una definición de qué es lo que quiere: ¿Quieren que las cosas continúen como están o quieren que la industria salga del momento tan malo en el que está?

¿Qué clubes componen esa base que le ha manifestado apoyo?

En el momento en que tenga la autorización de esos clubes con los que he conversado personalmente, y que me han manifestado su eventual compromiso, no tengo ningún problema en decirlos. Por ahora, lo que puedo decir es que es una base amplia, pero que se necesita del compromiso de más clubes. Sería maravilloso que hubiese una lista de unidad, pero el momento del fútbol chileno no está para eso. Sería maravilloso que existiese una comunidad de criterio de que no existiese la condicionante de un voto en virtud de cómo me favorezco yo personalmente o mi club, sino que cómo se favorece la industria. Hay que hacer un nuevo pacto donde saquemos a la industria del pésimo momento en el que está para que aumentemos su valor.

¿Cuál es la idea central de ese cambio que plantea?

No es muy distinto de lo que planteaba hace dos años. Obviamente, se agregan cosas respecto a la contingencia, pero la verdad es que desde hace dos años a la fecha no es mucho lo que hemos avanzado. Hoy, lo principal y primordial es que podamos tener una administración profesional que pueda liderar y llevar a la Federación y a la ANFP a buscar el posicionamiento que estoy comentando, que podamos tener unas competencias con mayor seguridad y que se puedan efectuar los partidos. No puede ser que haya partidos que por distintas razones de seguridad no puedan desarrollarse o tengas que desarrollarse de una manera no convencional. No puede ser que un equipo vaya en el avión y, al bajarse, se entere de que el partido está suspendido.

¿No se ha hecho nada en estos dos años de Milad en la ANFP? ¿Sigue todo igual?

Creo que, dada la realidad que estamos viviendo como sociedad, una de mis premisas es no entrar en descalificaciones ni en polémicas. Ahora, respondiendo a la pregunta, porque no quiero esquivarla, leí una entrevista que Pablo Milad dio en La Tercera y de ella se desprendía que su principal logro era la digitalización y actualización de los contratos de los jugadores profesionales. Al leer esa entrevista, te das cuenta que el principal hecho relevante de su gestión es eso. Y la verdad es que eso es parte del “desde”, en mi perspectiva. Era algo necesario, por transparencia, fair play y competitividad, pero hay muchas cosas y más grandes que son necesarias hoy, como la seguridad en los estadios, terminar con la violencia, separar la Federación de la ANFP, la profesionalización de la gestión, de las ligas y fortalecer la competitividad todas las ligas. Todo eso va a llevar a fortalecer a la industria. Lo que sí es cierto es que a Pablo Milad le tocó un período muy complejo, con una pandemia entremedio, y eso hay que reconocerlo, pero hay temas de fondo que son mucho más importantes de los que hay que hacerse cargo ya, para que la industria no siga cayendo.

En su eventual programa, ¿tiene contemplado mantener a Francis Cagigao como director deportivo de las selecciones nacionales? ¿Mantendrá ese cargo en su posible administración?

El rol en específico del director deportivo no se ha visto reflejado ni en el rendimiento, ni en el funcionamiento de las selecciones. Por lo tanto, si de mí dependiera, dado que termina a fin de año el contrato, la verdad es que yo evaluaría con mucha detención el darle continuidad a ese contrato o no. Creo que hasta el momento no se ha justificado. Ahora, creo que el fútbol, tanto la Federación para la promoción del deporte y para toda la ejecución del rol social que le corresponde, como la ANFP, para la gestión y profesionalización de las ligas, necesitan una estructura gerencial fuerte, potente y profesional. Obviamente, toda la gente que hoy desempeña cargos tiene el beneficio, siempre que llega una nueva administración, de demostrar sus capacidades, pero creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en las posiciones gerenciales para profesionalizar la gestión, para que tanto la Federación como la ANFP, en sus distintos roles, tengan los resultados que aquí estoy comentando: fortalecer la industria, promover con mucho mayor énfasis el desarrollo del deporte desde el nivel amateur hasta los más grandes y, en el caso del profesionalismo, generar un producto que vuelva a ser atractivo, para que los clubes puedan tener cada día más valor. Esto hará crecer a la industria.

¿Qué llamado les hace a los clubes para estas cuatro semanas que quedan para el día de las elecciones presidenciales de la ANFP?

Hay un rol fundamental de los clubes y es por donde partimos esta conversación. Los clubes tienen que tomar una posición, tienen que definirse. Cuando yo digo que estoy disponible si es que los clubes quieren generar ese cambio profundo que es necesario, es porque los clubes también tienen que tomar una definición y una responsabilidad de ser actores de este cambio. Y son actores fundamentales. Son los principales. Si esto no se produce por arte de magia, ni porque yo sea muy bueno o Pablo Milad muy bueno; o porque ambos seamos muy malos. No. Esto se produce porque entre todos tenemos que trabajar para que esto se pueda fortalecer y no sigamos cayendo en picada, como es mi visión de lo que está pasando en la industria en la actualidad. Me parece que, efectivamente, hay que hacer un llamado a los clubes a que se definan y que, realmente, tomen una posición; que realmente definan qué es lo que queremos: ¿Queremos salir del mal momento en el que estamos o queremos continuar como estamos y con lo que tenemos en la industria? Eso es parte de las definiciones que, tanto Pablo Milad tiene que tomar, principalmente, como yo próximamente.

¿Cómo ha sido su vida tras desprenderse de la propiedad de Audax Italiano? ¿Extraña el fútbol y el rol de directivo?

Sí, partiendo por lo último, sí. Se extraña mucho el fútbol para una persona que es como yo, deportista, porque el fútbol para mí es una pasión. Se extraña mucho. Sigo manteniendo contacto con presidentes de clubes, jugadores de Audax. La verdad es que se extraña mucho. No me he desconectado nunca, porque desde el rol de hincha de Audax sigo todos los partidos, sigo en contacto con varios jugadores, traspasándoles mi apoyo desde la distancia. Se extraña mucho y se echa mucho de menos. Por eso y a eso mismo responde esta inclinación y este deseo por dejar mis labores profesionales dentro de los negocios familiares. Posponer un poco eso para colaborar con el fútbol.

¿Necesita del fútbol o de la presidencia de la ANFP para poder vivir?

Si no tuviese esa pasión, ese gusto por el fútbol y por querer mejorar lo que tanto me apasiona, la verdad es que me quedaría en el ámbito empresarial, tal como estoy ahora, con más tiempo, con espacio los fines de semana para estar con mi familia, viendo el fútbol desde la cancha o por la tele, pero mucho más tranquilo que en otro rol. Pero como no me gusta ver al fútbol como está y que la industria va perdiendo valor, estoy dispuesto, si así los clubes lo definen, a volver a ayudar, a colaborar sin ninguna ambición que aportar para que el fútbol y la industria retomen el rumbo. Nada más, porque los negocios familiares y todo mi quehacer empresarial me permiten, gracias a Dios, vivir tranquilo, tener una buena situación y poder pensar en volver al fútbol, pero para aportar.