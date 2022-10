“No se murió por un paro cardiaco; me lo mató la policía”: el crudo relato del hermano de César Regueiro por los incidentes en el Gimnasia vs. Boca Juniors

El fútbol argentino nuevamente es golpeado por una tragedia. Este jueves el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors se suponía que debía ser una fiesta entre dos escuadras que luchan en la parte alta de la tabla. Sin embargo, todo terminó en una catástrofe. Incidentes afuera del Estadio Juan Carmelo Zerillo, el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y la desesperación del público hicieron de la noche un caos. El resultado fue una víctima fatal, identificado como César Regueiro.

Las primera versiones que llegaron desde ese país indicaron que el hombre de 57 años falleció por un paro cardiorespiratorio, pero sus familiares niegan esto y culpan a la policía de Argentina por la tragedia sucedida. Así declaró en la mañana de este viernes Juan Domingo, hermano de la víctima fatal en El Bosque: “Mi hermano no se murió por un paro cardíaco, tiene una herida en la cabeza. Le dieron un garrotazo o un balazo. A mi hermano me lo mató la Policía. Que conste que lo mató la Policía, están todos mintiendo”, acusó entre lágrimas. Además agregó: “Vi un espacio donde no había gas y corrí para ese lado. Mi hermano salió para el otro lado y ahí lo mataron”.

“Cuando los médicos lo quisieron auxiliar, los reprimieron”

Domingo dice que las fuerzas policiales no dejaron que los médicos asistieran a su hermano: “Yo digo la verdad, mi hermano estaba herido. Tenía un parche en la cabeza, le rompieron la cabeza. Cuando los médicos lo quisieron auxiliar los reprimieron y tuvieron que salir corriendo. Le tiraron dos gases lacrimógenos para que termine de morir”.

“La Policía fue a matar gente a la cancha, no a resguardarla. Fue a asesinar, que es lo que saben hacer. Nosotros fuimos a vivir una fiesta y hoy estamos todos acá llorando a mi hermano”, cerró, visiblemente afectado.