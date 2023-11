Los candidatos que miran de reojo: Eduardo Berizzo se juega su cargo en la Roja en la doble fecha Eliminatoria

Es una semana de decisiones en torno al futuro de Eduardo Berizzo. Se viven días clave. La continuidad del cordobés al mando de la Roja es materia de debate, tanto en la hinchada, donde ha perdido la mayor parte de los créditos, como en la ANFP. A pesar de que en el seno del directorio que tiene sede en Quilín tenían plena confianza en él, esta ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo.

El Toto afrontará una nueva doble fecha de Eliminatorias tras la debacle en Maturín. La selección venezolana le propinó un duro golpe de realidad al combinado nacional. Fue una goleada sin precedentes en el país caribeño, que también sacó a relucir las falencias de un equipo que no ha logrado convencer desde lo futbolístico. A un año y medio de la llegada del transandino, la Selección Chilena aún no muestra una idea clara de juego, ni mucho menos ha tenido los resultados esperados.

La derrota revivió los fantasmas del proceso de Reinaldo Rueda. Con el colombiano, la Selección obtuvo su primera derrota en suelo llanero en algún proceso clasificatorio. Era un lugar donde históricamente siempre se habían obtenido buenos resultados. Esto terminó siendo clave para su salida y la llegada de Martín Lasarte, quien también fracasó y sentenció la clasificación a Qatar.

Ya van dos enfrentamientos en línea donde no se suma ningún punto en Venezuela. Ahora, el calendario ahora trae dos duelos cruciales (ante Paraguay y Ecuador) para el objetivo de clasificar al Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La obligación: ganar, al menos uno.

Chile fue goleado por Venezuela en la pasada fecha FIFA. Foto: laroja.cl.

Próximos desafíos

Berizzo salió del remezón ante Venezuela cumpliendo una de las metas impuestas: obtener una medalla en los Juegos Panamericanos. Esto era una obligación. Por ende, a pesar de no obtener la presea dorada, la plata le sumó alguno de los créditos que perdió en la anterior fecha FIFA. Chile volvió a sumar un galardón panamericano luego de 26 años. La Roja también obtuvo el segundo lugar en Indianápolis 1987.

Es que un papelón en Santiago 2023, de local, lo hubiera puesto contra las cuerdas. Difícilmente hubiera apresurado su partida, teniendo en cuenta la proximidad de los duelos de Eliminatorias. Sin embargo, hoy estaría aún más en tela de juicio.

“Son campeonatos diferentes, pero ayuda a que la gente vea que hay un trabajo de fondo. No son fortuitos los resultados que han tenido la Sub 23. Hay un trabajo y se nota”, señaló Pablo Milad tras la clasificación a las semifinales de los Juegos Panamericanos. Antes, ya le había dado un espaldarazo. Berizzo recibió abucheos y cánticos en el primer encuentro del certamen disputado en Viña del Mar. “Uno como dirigente tiene que apoyar en cada momento, nos queda camino y hay que apoyar que es importante. Eso (los gritos contra el DT) da las malas energías”, indicó el mandamás de la ANFP, en ese momento.

A pesar de no tener mucho margen, la medalla le entrega más confianza. Su deber, ahora, es sumar. El primer escollo será el 16 de noviembre, ante Paraguay, en el estadio Monumental. El duelo supone una histórica dificultad frente a una selección que se encuentra en una situación similar a la de la Roja. Ambos equipos suman cuatro unidades en sus primeros cuatro duelos. No obstante, los antecedentes recientes generan ilusión. En el camino a Qatar, Chile se impuso Asunción y Santiago. Fueron un 0-1 y 2-0, respectivamente.

En ese sentido, el triunfo se ve como una obligación. Primero, por la condición como local. Segundo, por la dificultad del siguiente enfrentamiento, ante Ecuador y de visita. La Roja viajará a Quito, un escenario complejo. Pese a que en las anteriores Eliminatorias se rescató un empate en blanco, en Santiago se cayó por 2-0.

El duelo se anticipa como un problema. Será, derechamente, un infierno. La Tri asoma como una de las más trabajadas del continente. De hecho, suman los mismos puntos que la Selección, aun cuando arrancaron el proceso mundialista con tres unidades menos debido al caso de Byron Castillo. Esto mismo forma parte de las cuentas pendientes entre ambos elencos. Será la primera visita del combinado nacional después de la batalla jurídica que vio involucrado a la FIFA y al TAS, por lo que se espera un ambiente poco grato, por no decir otra cosa. La altitud es otro factor que complica la situación.

Chile visitará Ecuador por primera vez luego del conflicto jurídico por Byron Castillo. Foto: REUTERS/Marcelo Hernandez/File Photo

Los técnicos que miran en Quilín

El entrenador es valorado en la ANFP. Su capacidad de trabajo es destacada desde el directorio. Además, tiene el respaldo de los jugadores. Incluso, algunos, donde destacan muchos de los referentes, lo conocen desde la época en la que era ayudante de Marcelo Bielsa. Sin embargo, su idea no ha cuajado y él no termina de convencer, por lo que malos resultados significarán el término de su proceso. Se juega el puesto en dos partidos.

El rendimiento de Berizzo preocupa. La escasa productividad del combinado chileno es notoria. El desempeño ha sido mediocre, muy lejos de lo esperado. En Quilín ya barajan algunos nombres en caso de que se complete el fracaso de cordobés.

Uno que siempre ha sido del agrado en la asociación es Ricardo Gareca. Su cartel seduce. Incluso, fue una opción antes de la llegada del otrora estratega de Paraguay, pero en ese entonces estaba dedicado al repechaje a Qatar, con Perú. El argentino llevó a los del Rímac a una cita mundialista tras 36 años.

José Néstor Pekerman también llama la atención. El estratega estuvo diez encuentroa al mando de Venezuela y pese a no tener un mal rendimiento, en marzo de este año decidió renunciar a su cargo acusando incumplimentos de la Federación, que a su vez lo acusó de falta de compromiso. Su gloriosa etapa como entreneador de las selecciones menores de Argentina, pero sobre todo su paso en Colombia, donde los llevó a dos Mundiales consecutivos (2014 y 2018), son sus mayores pergaminos.

Por otra parte, también toman fuerza dos entrenadores con éxitos en el Campeonato Nacional: Ariel Holan y Gustavo Quinteros. Este último es uno de los que corre con más ventaja luego de sus campañas en Colo Colo. Su conocimiento del medio local, además de su pasado como adiestrador de selecciones, lo acercan a Juan Pinto Durán. Además, está más cercano en lo económico que, por ejemplo, uno de los sueños que tienen en la ANFP: Marcelo Gallardo. El técnico, artífice de la etapa dorada de River Plate, se encuentra sin club desde que dejó al Millonario, en diciembre de 2022. El exvolante es el mayor anhelo, pero también se ve como una fantasía. En el directorio comprenden el tiempo que se está tomando para dirigir, pero también entienden que está esperando algún proyecto más atractivo, tanto desde lo deportivo como desde lo económico.

Este martes, en conferencia de prensa, Berizzo analizó su presente. Se molestó por la pregunta sobre su continuidad. Me indigno, pero no solo porque el resultado te interrumpa un proceso, sino por la liviandad en que todo el mundo puede hablar de tu trabajo”, sostiene, inicialmente. “Imagina si yo les digo a ustedes que pierdan su trabajo mañana porque se equivocaron, llegaron tarde, erraron en la nómina, dicen unos nombres y yo convoco a otros. ¿Por qué hablamos del trabajo de otro así?”, añade, intentando traspasarles la disyuntiva a los periodistas que asistieron a la conferencia previa al choque ante los guaraníes.

El seleccionador prosigue en un análisis categórico. “Jamás podría opinar de lo que hace un colega. Tampoco critico el análisis de un periodista aunque esté equivocado. O recomendar que alguien se quede sin trabajo”, insiste, a modo de declaración de principios.

“Es algo complejo para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, que no es agradable quedarse sin trabajo, y más desagradable que otros digan que te quedes sin trabajo. Hacemos un trabajo público pero no debiésemos permitirnos cosas que tiene que ver con la buena fe o con ser honesto”, enfatiza, aludiendo a declaraciones del técnico de la U en el mismo sentido.