Los Cóndores caen ante Uruguay en un amistoso con miras al Mundial

Los Cóndores se trasladaron hasta Montevideo para enfrentar a su símil de Uruguay. La selección chilena de rugby pone sus esfuerzos en lo que será el próximo Mundial de Francia y el examen ante los Teros asomaba como el primero de peso previo a la cita planetaria. Pese a batallar, la escuadra nacional cayó por 26-18.

Uruguay, que también está en el certamen de los mejores, tuvo sus mejores momentos en el primer tiempo. Pese a que Santiago Videla adelantó a los Cóndores, la escuadra de celeste despertó rápidamente y con una serie de try logró irse al descanso con una ventaja considerable. A la mitad del juego, el marcador decía 19-6 para los Teros.

Los Cóndores tuvieron un disputado encuentro ante los Teros. Foto: Sergio Duarte

Con esa distancia considerable, los dirigidos por Pablo Lemoine mejoraron su exhibición en el complemento, pero no fue suficiente para igualar las acciones. Finalmente fue 26-25 para los locales. Raimundo Martínez empezó el recorte en el segundo tiempo. Luego Iñaki Ayarza y Videla acercaron a los chilenos, que estuvieron solo un punto por debajo.

Los Cóndores lucharon y tuvieron contra las cuerdas a Uruguay. Pero no fue suficiente. Cuando parecía que el equipo nacional lograría ponerse arriba, Tomás Inciarte con un try y luego Felipe Etcheverry con su conversión le dieron la tranquilidad a la gente en Montevideo. Sobre el final, Matías Garafulic y Santi Videla fueron los encargados de dejar el marcador con solo una cifra de distancia. Pero el cronómetro ya estaba sobre la hora y no alcanzó para consumar una remontada.

El próximo partido de los Cóndores, será el domingo 5 de agosto, a las 19 horas ante Argentina XV en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, cumpliendo con uno de los deseos de los jugadores tras clasificar al Mundial, que era llevar a la selección de rugby a disputar encuentros en las regiones.