Los Cóndores vencen a Uruguay en Montevideo

La selección Chile XV de rugby derrotó la noche de este miércoles por 21-22 a Uruguay XV, en la segunda fecha del Sudamericano 4 Naciones 2020, que se está disputando en Montevideo bajo fuertes medidas de seguridad sanitaria.

Los dirigidos por el uruguayo Pablo Lemoine dieron vuelta un compromiso que en el primer tiempo perdían por 13 puntos y que a menos de 10 minutos del final, entregaban por cuatro unidades.

Las anotaciones del partido:

3-0, 4′, Penal Federico Favaro. 10-0, 12′, Try y conversión de Federico Favaro. 13-0, 16′, Penal Federico Favaro. 13-7, 21′, Try de Martín Sigren con conversión de Santiago Videla. 16-7, 25′ Drop de Federico Favaro. 16-14, 27′ Try de Ignacio Silva con conversión de Santiago Videla. 16-17, 37′, Penal de Francisco Urroz. 21-17, 53′, Try de Baltazar Amaya sin conversión. 21-22, 74′, Try de Alfonso Escobar sin conversión.

Los Cóndores XV ya habían mostrado un buen juego en la primera fecha, el sábado pasado, cuando mantuvo la ventaja sobre Argentina XV durante casi todo el duelo, pero terminó cediendo por 24-25.

Es apenas la tercera vez que un combinado nacional consigue derrotar a este clásico rival en tierras orientales. La denominación de selecciones “XV” indica el nivel del campeonato y que las victorias no entregan puntos para el ranking mundial. Al torneo va un combinado alternativo de Argentina, pero que en el caso de Chile presenta a sus mejores hombres.

Este domingo, los nacionales se medirán con Brasil, en la tercera y última fecha del campeonato, con opciones matemáticas de quedarse con el título.

La tabla la lidera Argentina, con 9 puntos; le siguen Chile y Uruguay, con 5, y cierran los verdeamarillos, sin unidades.