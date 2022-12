Los hitos de Stephanie Frappart, la francesa que hará historia al transformarse en la primera jueza principal en un Mundial masculino

Este jueves a las 16:00 el mundo del fútbol vivirá un nuevo hito. En un momento de cambios y búsqueda de igualdad, FIFA anunció que por primera vez en la historia una mujer hará de jueza principal en un partido de la Copa del Mundo masculina. La elegida será la francesa Stephanie Frappart, quien ya había estado presente en Qatar y que en los últimos años se ha transformado en la gran referente del arbitraje femenino en los últimos años.

El escenario será el Estadio Al Bayt y el duelo nada más que Costa Rica y Alemania, un partido en donde ambas escuadras se juegan el pase a los octavos de final. De esta forma Stephanie Frappart sumará su tercera participación en Qatar, ya que formó parte del oficiado como cuarta árbitra en los partidos de México y Polonia, además de Polonia contra Ghana.

Pero no será la única mujer en el cuerpo arbitral, ya que junto a ella estarán las jueces de línea Karen Díaz y Neuza Back. La primera de México y la segunda de Brasil. En total son cinco las mujeres que han estado arbitrando en cancha (como cuartas árbitras o jueces de línea) durante este Mundial, debido a que además de las mencionadas, la ruandesa Salima Mukansanga estuvo presente en el Francia vs Australia y la japonesa en los duelos de Bélgica vs Canadá, Inglaterra vs Estados Unidos, Bélgica vs Marruecos y Gales vs Inglaterra.

La designación sigue la lógica que ha implementado el organismo del fútbol mundial en los últimos años de darle cada vez más espacio a las mujeres dentro de los cuerpos arbitrales. De hecho, Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA, habló de esto en los días previos al comienzo del Mundial. “El mensaje que les he dado es que no están aquí porque sean mujeres, sino porque son árbitras de la FIFA...Su designación es el resultado de un largo proceso iniciado hace varios años, que comenzó con el nombramiento de mujeres en ciertas competiciones masculinas sénior y juveniles de la FIFA”, señaló el italiano.

Stephanie Frappart con Cristiano en el duelo entre Portugal y Ghana. REUTERS/Hannah Mckay

Los hitos de Frappart

Pese a que una Copa del Mundo es el mayor escenario al que se puede exponer una persona ligada al fútbol, la carrera de Stephanie Frappart no ha estado ajena a escenarios imponentes. Es por lejos una de las árbitras más relevantes del planeta, teniendo la chance de decir presente en definiciones europeas masculinas y ya es un personaje habitual dentro de los partidos de la Ligue 1.

Comenzó como juez FIFA en 2011, logrando en apenas un año ser designada para la arbitrar la final del Campeonato de Europa Femenino Sub 19, mientras que en 2017 ya estaba dirigiendo las semifinales de la Eurocopa Femenina.

En 2019 en cambio su figura tomó una importancia totalmente distinta. Fue un año en donde no solo se consolidó como la gran árbitra del fútbol femenino, sino que también logró sumarse a instancias trascendentales del balompié masculino. En esa temporada arbitró la final de la Copa del Mundo femenina entre Estados Unidos y Países Bajos, la Supercopa de Europa masculina entre Chelsea y Liverpool, además de ser la primera mujer en arbitrar en un partido de la Ligue 1 masculina.

En 2020 siguió haciendo historia al volver a ser una pionera en un partido de Champions League, cuando dirigió el cotejo entre Juventus y Dinamo Kiev en Turín. En el actual curso en cambio logró dirigir el partido entre el Real Madrid y el Celtic, además de consolidarse dentro de la Ligue 1.