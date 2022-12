Alemania se juega la vida frente a Costa Rica: “Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien”

En Alemania se juegan la vida. Frente a Costa Rica, en el duelo que se disputará a partir de las 16 horas, los europeos buscarán sumar las tres unidades que les permitan seguir ilusionándose con la posibilidad de meterse en octavos de final del Mundial que se juega en Qatar.

Lo cierto es que los germanos lograron limpiar en algo su imagen tras igualar la jornada pasada frente a España. En el debut, los teutones cayeron frente a Japón y complicaron en demasía sus chances de meterse en la ronda de los 16 mejores.

En conferencia de prensa, Hansi Flick, el técnico de Alemania, anticipó el duelo frente a Costa Rica. “Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien. Ahora nos toca responder a nosotros, es nuestra responsabilidad dar el 100 por ciento”, dijo en rueda de prensa.

El ex futbolista asume que no solo dependen de ellos. Sabe que una victoria por la mínima, por ejemplo, no le valdrá si España y Japón igualan. Una victoria de los nipones también lo dejaría fuera de la cita. “No voy a decir que vamos a meter ocho goles”, respondió Flick, ante la posibilidad de recuperarle a los hispanos la diferencia de goles. “Sería irrespetuoso, esto es un cara a cara. Nuestro partido también dependerá del resultado del otro encuentro”.

“Lo que espero, si nos fijamos en la tabla, es que Costa Rica tiene la posibilidad de avanzar si empata y gana España. Eso les bastará, por tanto supongo que van a tratar de defender como ya hicieron ante Japón. No solo depende de nosotros, Tenemos presión en esta competición ya veces esa presión puede venir bien. Será importante que encontremos una solución a esto”, matizó el técnico alemán.

La discreta campaña en Qatar, sin embargo, no asusta a Flick. Asegura que continuará en el cargo, pase lo que pase. “No sé que va a suceder, mi contrato es hasta 2024, luego hay una Eurocopa en casa. Habrá que esperar a dicha fecha. Vamos a encarar el partido con la intención de marcar la pauta desde el principio, con presión. Va a ser difícil contra un equipo de talante defensivo. Tenemos que mostrar la misma actitud que ante España”.

En la otra vereda, Luis Fernando Suárez, el estratega de Costa Rica, se ilusiona con la posibilidad de dar otro batazaco en el Mundial. “Espero dar otra sorpresa, ojalá sea mañana. La reacción del equipo después de la derrota contra España me dejó tranquilo. Sabía que con trabajo podríamos salir adelante”, dijo el técnico colombiano.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y para quién estamos jugando. Jugamos para un país entero que espera que hagamos las cosas bien. Es una presión normal. Debemos tener mucha responsabilidad y mucha ambición para este partido”.

Los Ticos también se ilusionan con la posibilidad de dejar fuera a uno que aparecía como candidato para Qatar. “Este equipo es muy serio, responsable y tiene claro el objetivo. El partido es muy importante y más allá de la clasificación tenemos la ocasión de trascender. Podríamos eliminar a Alemania. Imagínense lo que supone eso”, cerró el estratega de Costa Rica.