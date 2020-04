Los hombres de fútbol que vencieron al virus

La esposa de Rustu Recber, exarquero de la selección turca y del Barcelona, encendió la alerta por el estado de salud del mundialista otomano, parte fundamental del tercer lugar de su elenco en el Mundial de Corea-Japón 2002. Había sido internado en un hospital de Estambul a causa del coronavirus. “Rustu está encomendado a los médicos. Por favor, no dejen de rezar por él”, posteó Isil, su señora, en Instagram, además de mencionar algunos de los síntomas que tuvo en el proceso: pérdida de apetito, tos y dificultad para respirar.

Pero el susto pasó. Luego de 11 días internado, el exgolero fue dado de alta luego de que respondiera satisfactoriamente al tratamiento. Ya en mejor estado, concedió una entrevista al diario As y le agradeció al cuadro culé por su preocupación: “No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida”.

Uno de los referentes del fútbol turco es uno de los tantos hombres de fútbol que han vencido el partido que todos quieren ganar en tiempos de emergencia sanitaria.

Otro exarquero que se conoció que estuvo contagiado fue Andrés Palop. El español, quien jugará en el Sevilla y el Villarreal, entre otros, permaneció 12 días internado en el hospital 9 d’octubre de Valencia a causa de la enfermedad. Aprovechó su cuenta de Instagram para explicar que contrajo el virus y que superada la peor etapa fue dado de alta. “He estado doce días ingresado por culpa del COVID-19. Desgraciadamente y como muchas personas, me infecté y tuve que ingresar en el hospital. Ahora ya puedo decir que he dado negativo y ya estoy en mi casa”, publicó la semana pasada.

El único futbolista que dio positivo en China, donde comenzó todo, fue el belga Marouane Fellaini. El ex Manchester United, ahora en el Shandong Luneng, fue aislado el 20 de marzo, bajo supervisión médica. “El jugador fue examinado y tras estimar que está curado, pudo salir del hospital este martes (14 de abril)”, informó escuetamente su club. El siguiente paso es una cuarentena de 14 días, para luego poder volver a entrenar.

Uno de los primeros clubes de Italia que reportó casos de coronavirus en su plantel fue la Fiorentina. Fue la situación de Germán Pezzella. El zaguero argentino dio positivo el 14 de marzo, debió hacer el confinamiento en su domicilio y el 5 de abril confirmó que superó la enfermedad tras los chequeos de salida. Misma situación se dio con sus compañeros Dusan Vlahovic y Patrick Cutrone. También en la Serie A, Blaise Matuidi y Daniele Rugani, ambos de la Juventus, también vencieron al virus. Luego de que se sometieron a un doble control para Covid-19, que resultaron negativos, pudieron dejar el aislamiento en casa.

En la Premier League, la preocupación del Chelsea pasó por Callum Hudson-Odoi. El joven atacante fue el primer positivo de los Blues, pero el 23 de marzo el elenco londinense dio a conocer su recuperación tras su autoaislamiento. También en Londres, pero en el Arsenal, el entrenador Mikel Arteta reconoció que está “totalmente recuperado” luego de su contagio, que también tuvo su esposa. “En términos de síntomas, parecía un virus normal. Tuve tres o cuatro días que fueron un poco difíciles, con fiebre y tos seca, y también molestias en el pecho. Eso fue todo”, relató el exjugador.

El virus también llegó hacia las esferas directivas. El presidente de la Federación Mexicana, Enrique Bonilla, foco de críticas debido a la reciente determinación de la Liga MX de suprimir ascensos y descensos por cinco años, hizo la cuarentena más allá de que no presentara síntomas graves. Eso sí, con el paso de los días, sí fue relatando mayor deterioro. Versiones de prensa indican que se contagió en marzo, durante un viaje a Suiza, con escala en España, para una reunión en la FIFA. Hace menos de una semana obtuvo el alta médica.