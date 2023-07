Los números lo dicen: este es el peor torneo largo de los últimos 28 años

La sentencia es dura, pero real. Al margen de las apreciaciones subjetivas y las opiniones, los números no engañan. La Tercera retrocedió hasta 1995, cuando se disputó el primer torneo con tres puntos para el ganador. Desde esa fecha, el fútbol nacional registra 13 campeonatos largos, con dos ruedas. En ese análisis, el promedio del rendimiento de los cinco primeros en este 2023 es el peor de todos. Apenas un 58,2% en la competencia que lideró Huachipato en las primeras 15 fechas, con solo 29 puntos de 45 posibles.

El registro que más se acerca es el de 1996, cuando la competición la lideraba un disparado Colo Colo en la primera rueda, con un 71%. Claro que la media del primero al quinto se cifraba en 60,4%, lo mismo que el año pasado. Eran otros tiempos. Universidad de Chile llegaba a la semifinal de la Copa Libertadores y la selección chilena comenzaba a despegar para terminar en el Mundial de Francia ‘98. Es una revisión que considera la cantidad de puntos obtenidos, respecto de los posibles, no importando la cantidad de equipos que haya disputado el torneo.

Muy diferente a lo que ocurre hoy, sin equipos nacionales en los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo más importante de clubes en Sudamérica -uno de tres países junto con Venezuela y Perú- y con la liga chilena en el octavo puesto entre los 10 países de la región, según el ranking que elabora anualmente la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Razones de una debacle

César Vaccia, campeón con Universidad de Chile en 1999 y 2000 tiene un análisis claro. Para el ex DT de la Selección, la escasa diferencia de puntos entre los primeros cinco equipos solo obedece a la mala calidad del fútbol mostrado.

“El nivel competitivo es muy bajo, los líderes no logran sacarse tantos puntos. Son todos parejos dentro de su mediocridad, como no lograron hacer buenos planteles, no hay diferencias, todos están cerca en la tabla”, dice el exformador azul.

Asimismo, el sanantonino agrega que “el campeonato nacional es poco competitivo, por mal comportamiento de las barras. Además, estuvieron un mes y medio sin fútbol, eso le quita emoción. No hay continuidad, los equipos dejan de jugar y les cuesta retomar el ritmo. A los clubes no les interesa que vaya gente a los estadios, viven de auspiciadores y del cheque que llega todos los meses”.

Más descarnada es la opinión de Leonardo Véliz, seleccionador en los mundiales Sub 17 del ‘93 en Japón y Sub 20 del ‘95 en Qatar. Para el exjugador de Colo Colo, se ha perdido calidad en el producto.

“El espectáculo es horrible. Guarda solo un poco de emotividad por el afecto a los colores. Deja mucho que desear, por mucho que estemos invadidos por más extranjeros que nunca, quienes no entregan calidad para el nivel doméstico ni internacional. El fútbol va al despeñadero, no hay jugadores distintos y ha perdido prestigio internacional”, asegura el Pollo.

Opiniones que coinciden con la de Fernando Carvallo, técnico campeón con Universidad Católica en 1997, quien aclara que “los números no engañan y los resultados tampoco. No hay un plan de desarrollo en el fútbol, en la ANFP están completamente perdidos. En el fútbol menor, en el campeonato, no están asentadas las bases. El resultado es pésimo, cada vez se juega peor. Nadie quiere jugar, solo correr. Es una lucha constante, los jugadores simulan mucho”.

Vaccia agrega que “la única forma de evaluar al nivel es cuando enfrentas equipos en el plano internacional. Hoy, Bolivia tiene uno de los campeonatos más pobres e igual metió un equipo en la segunda ronda de la Libertadores. No es azaroso que el torneo chileno sea el octavo entre los 10 de la región”.

Los culpables

Resulta un contrasentido, pero nunca en la historia el fútbol chileno ha recibido tanto dinero de los derechos de televisión. El contrato con TNT Sports reporta cerca de 92 millones de dólares anuales, la tercera cifra más alta en la región después de Brasil y Argentina.

“La televisión le hizo un favor o un daño al fútbol chileno. Los dirigentes se dedican a recibir el chequecito y no les interesa que vaya gente a los estadios, solo tienen sponsors, las casas de apuestas se han metido fuerte. Es fácil ser dirigente y encima están los negociados con la venta de jugadores, ya que los representantes son dueños de varios equipos. El medio es malo y el marketing da para mucho. Cuando hay más riqueza se percibe mayor pobreza. Y la riqueza para donde, lo que ganan los futbolistas no es acorde a lo que producen”, declara Véliz.

Y en la misma línea advierte que “el actuar de los dirigentes no se ve. No hay políticas, existe una crisis estructural del fútbol chileno, no solo en un determinado club. Mira lo que pasó con los árbitros. Todos los estamentos están inoculados por una enfermedad que es la incapacidad e insuficiencia. Hay una metástasis en el fútbol chileno. Cuando hablamos de esta industria del fútbol, los que manejan todo son los dirigentes, ellos tienen a sus gerentes, quienes contratan a los obreros que son los jugadores… Y si estos últimos salen malos es culpa del gerente. Pero los dirigentes son intocables. La cabeza y la responsabilidad se la pelotean”.

Para Carvallo, el gran responsable del pobre espectáculo que reina en el fútbol es el organismo rector. Según su opinión, no se han tomado decisiones correctas para enderezar el rumbo de una actividad que “sigue en caída libre”.

“El fútbol chileno sigue en caída libre y todavía no toca fondo. La gente que sabía en la ANFP ya no está más, los echaron a todos. Encima, se asesoran muy mal. Cada vez hay más jugadores extranjeros, los representantes están cada vez más metidos en los clubes. Termina siendo un negocio más que un desarrollo deportivo, en los clubes y en el fútbol chileno”, declara.

Asimismo, el extécnico de los cruzados reconoce que “lo único que interesa a los dirigentes es formar jugadores para venderlos lo antes posible, sin importar el desarrollo. Salen muy jóvenes, no están capacitados, vienen de vuelta muy pronto, no compiten más, se pierden tres o cuatro años, pero el negocio ya está hecho. Eso, también, hace perder mucho valor al torneo”.

Una visión más general es la que tiene Vaccia. Para el último entrenador azul que ganó en el Monumental, la obligación no solo recae en las máximas autoridades de los clubes. Según su opinión, el medio entero debe hacer una autocrítica sobre lo que ocurre con el campeonato nacional.

“Profesionalmente, no hemos actuado bien, no hemos potenciado el campeonato nacional. Creo que los dirigentes del fútbol deben tomar mejores decisiones, más que los entrenadores. Además, no todos los jugadores rinden al máximo, todos tenemos alguna culpabilidad. Los periodistas también, cuando sale algún jugador ya lo enaltecen como la Joya, el Mago, el Monstruo… Eso no contribuye, porque estos chicos no están formados”, cierra el ex DT de la U.