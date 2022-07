“Hay un error técnico en la elección de las personas”: el intenso debate que abre el indefinido portador de la jineta de la U

Al margen de los problemas estructurales y de juego, Universidad de Chile arrastra una fuerte crisis de liderazgo que se ha hecho patente en las últimas fechas. Prueba de ello es la constante rotación de la capitanía azul, que sumó un nuevo protagonista: Israel Poblete. El debate se abre justo en la semana previa al duelo ante Colo Colo, que se disputará este domingo.

El ex jugador de Huachipato fue el elegido por el técnico Diego López para llevar el brazalete en la derrota ante O’Higgins. Una decisión cuestionada por los hinchas universitarios que, desde la llegada del entrenador uruguayo, ha visto la jineta en el brazo de Bastián Tapia y Ronnie Fernández.

“Evidentemente, existe una falta de líderes en la U. Me imagino que a Poblete lo eligió el entrenador. Pero el capitán no solo tiene que ser una buena persona, debe tener raíces en el equipo, identidad, un sentido de pertenencia en ese mismo liderazgo. No haya de donde sacar un capitán”, dice César Vaccia, el último DT de la U que ganó en el Monumental, en 2001.

Más crítico es el análisis del ex delantero Sandrino Castec, quien dice no entender cuáles son los fundamentos para la elección del título en cada uno de los partidos.

“No se entiende. La jineta ha pasado de un brazo a otro y eso es porque no existe un liderazgo claro en el equipo. Ahora le dieron la jineta a este muchacho por ser responsable, no se entiende de otra manera”, confirma el ex atacante.

Menos dramático fue Mariano Puyol, quien fue capitán del equipo a finales de los ochenta y principios de los noventa. Para el ex puntero, no es uno de los temas importantes en el repunte del elenco universitario.

“Este es un equipo que está en construcción, aparecen muchos chicos nuevos, formados en casa que tienen muchos clásicos en las diferentes series de menores. Los referentes se fueron, Bastián Tapia se lesionó, también Felipe Seymour. Pero seamos claros, acá lo menos es importante es quién es el capitán de la U, es algo completamente circunstancial. Lo esencial es que el equipo juegue bien”, explicó el ex entrenador de las inferiores azules.

En la misma línea, el ex jugador del Cruz Azul mexicano, explicó que “los liderazgos no se instalan instantáneamente, se van forjando con el tiempo, como pasó con Luis Musrri, por ejemplo. Ahora cuesta encontrar un jugador que esté más de dos temporadas en el club”.

Campos, el elegido

Una de las buenas noticias en el cuadro universitario es la irrupción del meta Cristóbal Campos, quien debió asumir la responsabilidad tras la salida del ecuatoriano Hernán Galíndez.

“Si me preguntas, yo creo que el capitán debiera ser Campos. Cuando yo era técnico del equipo, Sergio Vargas era uno de los capitanes y daba clases magistrales sobre cómo llevar la jineta, porque venía el fútbol de una manera diferente en la cancha. Cristóbal tiene esas características, de hablar y ordenar, pero debe explotarlas. Podría ser Nery Domínguez, aunque no lo veo en esa faceta de hablar a sus compañeros”, asegura Vaccia.

Una opinión muy similar a la de Castec, quien reconoce en el guardameta de 22 años como uno de los liderazgos florecientes en el actual plantel de los universitarios.

“Hay un error técnico en la elección de las personas, no veo esa referencia en las personas que han sido capitanes. El capitán debiera ser Campos, tal vez aún no logra la suficiente jerarquía, pero sería bueno entregarle una responsabilidad como esa”, asevera el ex Audax.