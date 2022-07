Los detalles de la pugna entre el alcalde de Talca y Estadio Seguro por el Superclásico

Esta jornada será clave para definir la suerte de la sede del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Las autoridades deportivas y de gobierno designaron el Estadio Fiscal de Talca como sede del duelo más importante del fútbol nacional, programado para este domingo, a las 15.00, después de una larga búsqueda. Sin embargo, Juan Carlos Díaz, el alcalde de la capital del Maule, interpuso un recurso de protección para impedir que el encuentro no se dispute ahí.

“Si bien, no es nuestra decisión como municipio el que se autorice este evento, mi compromiso como alcalde es mantener la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Nada garantiza que no se produzcan daños a la propiedad pública y privada, motivo por el cual, me veo en la obligación de interponer el presente recurso”, señala la autoridad comunal en el escrito ante la Corte de Apelaciones de Talca y que va dirigido a la Delegación Presidencial, a la ANFP, a Azul Azul y a Estadio Seguro.

En el documento, Díaz enumera una serie de ejemplos de incidentes protagonizados por barristas de la U en el recinto talquino. Uno de los mencionados ocurrió en la Copa Chile de 2015, cuando el árbitro Jorge Osorio debió suspender el encuentro por episodios de violencia en las tribunas, mientras se desarrollaba el encuentro entre Rangers y los azules. En ese encuentro, hubo grandes destrozos en butacas y agresiones a Carabineros.

También presenta como antecedente las declaraciones del alcalde de Rancagua, luego de desmanes en El Teniente, ocurridos el 5 de diciembre del año pasado, donde la autoridad comunal anunció que el recinto no iba volver a ser facilitado al cuadro estudiantil. Asimismo, también detalla los incidentes ocurridos el 2 de julio pasado, en Santa Laura, cuando hubo una avalancha de fanáticos sin entradas que quiso ingresar a la fuerza al reducto de Plaza Chacabuco.

Por otra parte, Díaz advierte amenazas de presuntos barristas colocolinos a través de rayados en el Fiscal de Talca. “Talca es del Colo, traigan madres que balas sobran”, decía el escrito que denunció el alcalde. Además, agrega un comunicado de Los Rojinegros, la hinchada de Rangers, que expresa su preocupación por los vecinos de las inmediaciones el coliseo de la Séptima Región. En conclusión, las autoridad municipal, asegura que se está “poniendo en riesgo la vida e integridad física y psíquica de nuestros vecinos, como así también la clara posibilidad que sufra daños el estadio, la propiedad pública y privada”.

La respuesta del gobierno

Estadio Seguro respondió al recurso a través de un escrito presentado por Pamela Venegas, jefa de esta repartición, y que también para estos efectos representa a la Subsecretaría del Interior. En él detalla las razones que llevaron a las autoridades gubernamentales a autorizar el partido. “Los antecedentes para tener a la vista la autorización o rechazo de un partido de fútbol profesional atienden a una serie de criterios técnicos, objetivos e imparciales, contemplados en el Reglamento, y los cuales deben ser debidamente fundados, no siendo argumento suficiente la mera enunciación de antecedentes históricos o de riesgo para la seguridad para rechazar la realización de un partido. Por el contrario, de la sola lectura de la Ley, se puede advertir que el legislador ha entendido y previsto que, ante la eventual existencia de un riesgo asociado al desarrollo de un determinado espectáculo de fútbol profesional, se adopten medidas de mitigación por parte del organizador, y se decreten medidas adicionales de seguridad por parte de la autoridad regional competente”, sostiene.

En ese contexto, también responde a los incidentes de 2015, argumentando que el escenario regulatorio ha cambiado a partir de ese entonces. “Al día de hoy, el Reglamento y la propia Ley otorgan mayores atribuciones a la autoridad administrativa regional del gobierno interior para exigir más y mejores medidas de seguridad a los organizadores. A su vez, la normativa establece mayores estándares de seguridad a los particulares para la organización de partidos de fútbol profesional, no permitiendo actualmente, por ejemplo, tener aficiones distintas en una misma tribuna para esta categoría de partidos, a diferencia de lo ocurrido el año 2015 en el partido entre Rangers vs. Universidad de Chile, y respecto de lo cual dan cuenta las imágenes acompañadas en el libelo por la recurrente”, sostiene, junto con argumentar que el recurso del alcalde pasa a llevar el derecho de cualquier persona a asistir a un espectáculo deportivo.

Finalmente, Estadio Seguro plantea que la voluntad de suspender es solo de Juan Carlos Díaz y no representa a la comunidad. “La acción de protección incoada no da cuenta de algún requerimiento o solicitud presentada por vecinos o alguna asociación comunal. Así las cosas, el interés de la máxima autoridad municipal se agota en un abstracto que no responde a persona determinada”, concluye.