Los secretos de Deportes Limache, el equipo revelación que sueña con ascender a Primera División

Este sábado, desde las 18 horas, Deportes Limache buscará sumar un nuevo hito en sus cortos años de vida. El equipo de la región de Valparaíso enfrenta a Rangers en Talca con la primera opción de subir a la Primera División, en la ida ganaron 3-1, y consagrar así un ascenso meteórico.

“Quemamos 90 minutos, pero quedan 90 más y así como nosotros tenemos ilusión, ellos también la poseen. Rangers es una institución con bastante historia e insisto, queda un partido por jugar”, puso la pelota al piso el presidente de los tomateros, Cesar Villegas.

Sin embargo, el empresario quillotano no esconde su ambición. “Nosotros queremos escribir historia, queremos ser parte de la historia de nuestro deporte con este proyecto sano, que no busca hacer usufructo del fútbol, sino todo lo contrario, queremos ser un aporte en lo social y enseñar que con trabajo, todo se puede”, expresó.

Trabajo que se inició el Día del Padre de 2017. En aquella celebración, Cesar y su hermano Hugo decidieron sorprender a su padre -Cesar Villegas Urrutia- con un regalo especial: la propiedad de la institución que se fundó el 1 de noviembre de 2012.

En ese entonces, a su progenitor se le había diagnosticado un problema al riñón y debió comenzar la búsqueda de un trasplante. Pero sin duda, lo que más dolido tenía al dueño de la empresa de transporte CVU no era su dolencia, si no que la administración de San Luis de Quillota de ese entonces, no le permitió comprar la totalidad de las acciones y fueron vendidas a un consorcio argentino. Por lo mismo, sus descendientes quisieron consolarlo comprando la entidad vecina.

Víctor Rivero se inspira en Colo Colo para enfrentar los partidos de la Liguilla de Ascenso.. Foto: Andrés Piña/Photosport.

La llegada de Víctor Riveros

Treinta personas conformaban la plantilla total del cuadro rojo en los inicios de la nueva administración y sin embargo, en sólo dos años lograron disputar la final de la Tercera División A ante Deportes Concepción. Cayeron por 3-2.

Un año después logran el ascenso a la Segunda División Profesional (2020) y salen terceros en su primer año en el profesionalismo. Pero la temporada 2023 fue nefasta para sus planes: terminaron novenos en dicha temporada y el fantasma de la Tercera División se les apareció en varias fechas de la campaña.

Fue entonces, cuando Cesar Villegas hijo da un golpe de timón a la conducción de Limache y encuentra inspiración en el modelo de negocios de Independiente del Valle. “Es lo que buscamos seguir, pues nuestro patrimonio puro y lo que se empapa de estos colores, es el fútbol formativo. Desde ahí, tenemos que hacer la base para nuestro proyecto. De hecho, en Limache ya los niños no ocupan las camisetas de los clubes grandes, sino que ocupan la nuestra”, confesó.

Pero junto a la conformación de las divisiones menores, había que darle un giro al primer equipo y la solución estaba en la familia. Víctor Rivero, cuñado de Cesar y que ya había trabajado con ellos en el cuadro canario (lo subió a Primera el 2015) aceptó el desafío.

“Víctor se suma en la Segunda Profesional, haciendo un retroceso en lo que había hecho como técnico pues nunca había estado en esta categoría y lo sube con un rendimiento histórico (18 victorias, 7 empates y 1 derrota)”, rememoró el transportista.

Daniel Castro es el goleador de Deportes Limache. Foto: Andrés Piña/Photosport.

Un arquero que vendía boletos y un goleador muñeco

Rivero arma el plantel para la actual temporada y realiza una mixtura de jóvenes con hambre hasta experimentados que buscan su revancha, como Felipe Flores, Felipe Fritz o Branco Provoste. Luego el adiestrador consigue el complejo que Sopraval tiene en La Calera para entrenar al equipo y la concentración la realizan en el Hotel Quillota.

La razón para no practicar ni jugar en su ciudad de origen es que el estadio de Limache no se encuentra en condiciones óptimas y Villegas pide intervención de las autoridades. “Deben tomar cartas en el asunto y establecer un proyecto a largo plazo. Esto al menos demoraría cuatro o cinco años y la idea es que este recinto deportivo pueda albergar partidos nacionales e internacionales”, aseveró.

Ya en la cancha, el trabajo pesado está a cargo del preparador físico Andrés Toro y Rivero -aparte de lo táctico, que está inspirado en la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores- es el encargado de mantener la buena convivencia entre sus discípulos. Eso sí, las historias más destacadas no se la llevan los consagrados.

Por ejemplo, Matías Bórquez -el hombre que atajó el penal que les permitió meterse en esta final- fue formado en Palestino y cómo no tenía contrato en las divisiones menores, trabajaba en las boleterías del estadio de La Cisterna para hacerse un dinero extra.

Mientras que la gran figura y goleador, Daniel Castro, es conocido por todos como Popín. “Primero era Pin Pon, cuando tenía el pelo un poquito más largo. Claro, es por las pecas, después salió el Popín más travieso, el revoltoso, así que nada, ya morí con eso”, reveló en TNT Sports.

“El secreto de Deportes Limache es conocer, entre comillas, lo complejo que es pasar por todas las necesidades del fútbol y hoy ser cautos y tener mesura para lograr el sueño de llegar a la primera categoría”, resumió su presidente.

Pero también tienen un problema. Este año recuperaron la mayoría de las acciones de San Luis y eso genera un lío legal. “Después del sábado veremos en que situación quedamos y cuál es la que podemos asegurar... La idea es continuar con ambas instituciones y replicar el trabajo en ambos clubes, porque puede ser pero estando en ambas categorías”, detalló Cesar Villegas.

Pero, podría pasar que ambos estén en la misma categoría y hoy no desean vender ninguna de las dos propiedades. “Hay que quemar etapas. Hay que ver la parte legal para ver como podemos continuar con ambas instituciones”, concluyó.