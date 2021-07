Luis Jiménez aspira a seguir en la Roja: “No me puedo conformar con haber estado en un par de partidos de Eliminatorias”

A Luis Jiménez se le abre el apetito. Que Martín Lasarte lo haya considerado en la Selección en los partidos frente a Argentina y Bolivia, por las Eliminatorias, lo hace obviar que el técnico uruguayo lo haya dejado fuera de la lista para la Copa América. El Mago quiere seguir siendo una alternativa para la escuadra nacional. “No me puedo conformar con haber estado en un par de partido de las Eliminatorias, yo quiero seguir siendo alternativa para Martín Lasarte”, confiesa en el live Plan Vital de a tres, que se emite a través de Instagram.

“Quedé con gusto a poco”, manifestó el ex jugador de Lazio e Inter de Milán respecto de su participación en el camino hacia Qatar 2022. Lasarte solo lo empleó durante 25 minutos en el choque frente a los altiplánicos. En marzo, ante el mismo rival, pero en un amistoso, Jiménez había vuelto a anotar con la camiseta nacional, después de casi 16 años.

Luis Jiménez, en el partido ante Huachipato, por el Campeonato Nacional (Foto: Agenciauno)

Virtudes y futuro

El mediocampista habló también de sus decisiones deportivas. “Estando en el extranjero siempre me proyecté volver a Chile estando en un buen nivel. No quería venir a morirme a mi país, sino que a ser un aporte”, estableció durante el diálogo con los ex seleccionadores Juvenal Olmos y Claudio Borghi y con el mundialista Marcelo Vega. Los dos primeros convocaron a Jiménez a la Roja cuando ocupaban la banca nacional. “Tiene cabeza de 10 y define como 9″, lo describió Olmos. Borghi destacó las alternativas que le ofrecía para el ataque, una virtud similar a la que llevó a Lasarte a convocarlo, pese a su edad.

En la conversación, el Mago, de 37 años, también habla de los proyectos que contempla para cuando deje de jugar. Sorpresivamente, adelanta que no estarán vinculados con el fútbol. “Al comienzo tenía la idea de seguir vinculado al fútbol. Luego decidí, en una primera instancia, alejarme de la que ha sido mi profesión todos estos años para dedicarme a lanzar mi línea de ropa y abrir un bar o café”, adelantó.