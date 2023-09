Luis Mena valora el rendimiento de la Roja femenina ante Nueva Zelanda: “Se mostró todo lo que hemos trabajado; nuestra idea y modelo”

La Roja femenina tuvo una maciza presentación ante Nueva Zelanda y le ganó por 3-0 en el estadio Bicentenario de La Florida. Fue un resultado que dejó conforme a las jugadoras y al cuerpo técnico. “Estoy muy contento por el marcador y por como se llegó a eso. Se mostró todo lo que hemos trabajado. Nuestra idea y modelo. Lo han ido captando de a poco”, analizó Luis Mena, DT de la Selección, en conferencia de prensa.

“Tenemos pocos días de trabajo y las jugadoras lo hicieron de gran forma. Estoy muy feliz por el desarrollo. También estamos conformes por la vuelta de Tiane Endler. Siempre está dispuesta y transmite mucho. Fue un buen apretón previo a los Panamericanos. Enfrentamos a un país que organizó un Mundial. Estoy satisfecho por lo expuesto hoy”, agregó el estratega.

Paloma López convirtió el tercer gol de la Selección ante Nueva Zelanda. FOTO: @LaRoja

El exfutbolista entrega algunas claves del estilo de juego que busca impregnar en el grupo de jugadoras. “Buscamos sacarle el máximo provecho a la presión post perdida, con mucha intensidad. Es un déficit que vemos en el fútbol femenino de Chile. Nos faltaba eso y hoy demostramos que se puede hacer. Incluso con jugadoras del medio local que cambiaron el chip. Las chicas están mejorando en todo sentido. Eso nos deja satisfechos. Esperamos que el lineamiento siga en las selecciones menores”, señaló.

En esa línea, cuenta que han utilizado diversos dibujos para otorgar más herramientas al plantel. “Durante este proceso hemos usado distintos sistemas. Para que las jugadores se adapten a los cambios que podamos tener. Me deja tranquilo que están motivadas y han captado la idea. A Nueva Zelanda la teníamos analizada hace mucho tiempo. Hay que aprender a competir con lo que tenemos nosotros. Los GPS marcaron cosas notables en ese aspecto. Vamos paso a paso y ojalá lleguemos bien a Santiago 2023 que es nuestro primer hito como selección chilena”, sostuvo.

Finalmente, se refiere al trabajo que han hecho con los distintos planteles y adelanta que pese a no entregar la nómina aun, ya visualizan los Juegos Panamericanos. “Estamos visualizando jugadoras por todos lados. Hemos visto la evolución de todas, tanto sub 17, 19 y adulta. Tenemos que respaldar todo eso”, dijo el ex Colo Colo.