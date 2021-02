Mago Jiménez: “No tengo la necesidad de convencer a nadie”

Luis Jiménez se siente cómodo en Palestino. Así lo manifestó a través de una publicación en Instagram en la que aclaró su situación actual con el club y cuáles serían las condiciones para dejar La Cisterna.

“En lo deportivo tengo mis razones para escuchar alternativas que puedan satisfacer mi ambición deportiva”, señala el Mago en el mensaje.

“Hoy como lo dije hace unos días en una entrevista creo que no tengo la necesidad de convencer a nadie, estoy bien físicamente, me siento pleno, me divierto jugando y disfruto de cada partido siempre esforzándome al máximo. Trabajo duro para estar en buenas condiciones y poder ser un aporte para mi equipo”, continúa.

Luego, explica cuál es su situación contractual con Palestino y cuáles deben ser los pasos a seguir si es que algún equipo está interesado en contar con él.

“Tengo contrato hasta diciembre del 2021 sin cláusula de salida. Por ende, cualquier club que quiera contar conmigo debería comunicarse con Palestino cosa que al momento no ha sucedido. Nadie ha hablado con Palestino. Creo poco prudente que sea yo quien rompa mi contrato o arregle una salida. Lo que uno espera en estas situaciones es sentirse valorado”.

“Con esto y para terminar les cuento que respetaré mi contrato y terminaré esta temporada en Palestino luchando por lograr esos objetivos grupales y personales que tanto queremos. No tengo ninguna duda que será un gran año para Palestino y para mí”, prosigue más adelante.

“Nuevamente quiero agradecer todo el cariño que me entrega la gente del futbol, me hacen sentir demasiado feliz y valorado. Gracias a todos”, cierra Jiménez.