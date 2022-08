Manuel Pellegrini: “Debemos inscribir cuanto antes a Claudio Bravo, no podemos dar ventaja a los rivales”

hace 49 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Manuel Pellegrini estableció como prioritaria las inscripción de Claudio Bravo. FOTO: AFP.

El técnico chileno destacó la campaña perfecta del Betis y el hecho de haber recibido goles ante Osasuna. Sin embargo, no todo es alegría en el club, ya que no se ha podido inscribir a algunos jugadores. Así lo reiteró el Ingeniero: “Necesitamos asentar el plantel y no debilitarlo con ninguna salida”.