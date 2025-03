Manuel Pellegrini es destacado como el mejor técnico de marzo en la liga española

Manuel Pellegrini sigue deslumbrando en España. El Ingeniero fue elegido como el Entrenador del Mes de marzo en la liga española, gracias a los registros que consiguió en este periodo.

“El Real Betis Balompié ha llegado a puestos europeos y se encuentra en sexta posición con 44 puntos en su casillero particular, acumulando una racha de cinco victorias consecutivas”, destaca la página oficial de LaLiga.

“El conjunto verdiblanco ha vencido a CD Leganés (2-3), Las Palmas (1-0) y Real Madrid (2-1) en un mes de marzo impoluto de los de Pellegrini, lo que le han llevado a encontrar su mejor versión de la temporada en La Liga hasta alzarse a puestos europeos”, continúan.

Además, mencionan que el Ingeniero de impuso en las votaciones al DT del Barcelona, Hansi Flick, y al adiestrador del Celta, Claudio Giráldez.

Batiendo récords

La vitoria contra Leganés le significó también a Pellegrini entrar en la historia del club tras batir un récord que poseía Lorenzo Serra Ferrer.

Con el triunfo llegó a las 79 victorias en liga en 180 partidos, consagrándose como el entrenador con más partidos ganados en primera división en la historia del club, superando los 78 triunfos en 198 encuentros obtenidos por el técnico español Lorenzo Serra Ferrer. Incluso, el Ingeniero está próximo a batir otro récord que posee el histórico estratega español, debido a que solo le resta ganar un partido para empatar como el DT con más victorias en total en la historia del club, con 116 triunfos.

A lo anterior también se suma lo realizado en el plano internacional. Luego de superar de manera inapelable por 4-0 a Vitória de Guimaraes en la vuelta de los octavos de final de la Conference League, el equipo verdiblanco se metió entre los ocho mejores de un torneo internacional después de 27 años.

“Sabíamos que estábamos en la senda correcta, teníamos que mantener la tranquilidad y el convencimiento del trabajo que hacemos todos los días. Ahora lo estamos demostrando”, dijo el Ingeniero en la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Asimismo, agregó que “cuando empatamos en la ida habíamos hecho un buen partido y dijimos que vendríamos a tratar de clasificar. El equipo tuvo la personalidad y un buen funcionamiento desde el primer minuto. Hicimos los goles temprano, lo que nos dio mayor tranquilidad y seguridad para manejar el partido en los 90 minutos”.

“No me siento una de las figuras del club, no tengo que ser yo quien más destaque, mi compromiso es con el club. Los jugadores son los que hacen la diferencia, el plantel ha respondido, pero yo no ando buscando ser la figura del Betis”, afirmó Pellegrini.

En la misma línea, advirtió que “en 35 años de carrera como técnico siempre he querido que mismos equipos traten de ser protagonistas, que defiendan de una determinada manera. Ojalá, Betis pueda dar un paso adelante en Europa, es lo que todos queremos”.