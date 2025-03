El histórico récord que batió Manuel Pellegrini en el Betis tras vencer al Leganés en LaLiga

El Real Betis continúa en su buena racha. Tras remontar un difícil partido ante el Leganés, el equipo sevillano logró su quinta victoria en LaLiga, consolidando su gran momento futbolístico. Manuel Pellegrini también tuvo su jornada especial, puesto que con su victoria entró en la historia del club tras batir un récord que poseía Lorenzo Serra Ferrer.

Todo parecía indicar que el Leganés le quitaría la racha de cuatro victorias consecutivas al Betis, esto tras adelantarse por 2-0 en el marcador en el entretiempo. Sin embargo, el Ingeniero realizó tres cambios que le dieron otra energía al equipo que se ilusionó con la remontada, la cual inició al minuto 64 con el penal convertido por Isco. La hazaña vino de la mano de Bakambu, que marcó el empate parcial, y de Juan “Cucho” Hernández, que marcó el 3-2 final.

Tras el triunfo, el técnico nacional entró en la historia grande del club, puesto que llegó a las 79 victorias en liga en 180 partidos, consagrándose como el entrenador con más partidos ganados en primera división en la historia del club, superando los 78 triunfos en 198 encuentros obtenidos por el técnico español Lorenzo Serra Ferrer. Incluso, el Ingeniero está próximo a batir otro récord que posee el histórico estratega español, debido a que solo le resta ganar un partido para empatar como el DT con más victorias en total en la historia del club, con 116 victorias.

El recado de Pellegrini a Carlo Ancelotti

Luego de la victoria, Manuel Pellegrini habló con los medios sobre el partido, donde aprovechó la instancia para enviarle un recado a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, por su reclamo por jugar 2 partidos en un lapso menor a 72 horas. “Hoy es la última vez que vamos a jugar un partido sin 72 horas de descanso. Pedimos a LaLiga cambiarlo dos veces y no ha pasado nada. Si no se vuelven a cumplir las 72 horas el Real Madrid no se presentará al partido”, fue la declaración del técnico italiano.

El Ingeniero partió mostrando su inconformidad por el horario del partido, en parte por el poco tiempo de recuperación que tuvieron tras la victoria ante el Vitória Guimaraes por la Conference League, pero que le bajó el perfil. “Siempre he dicho que los jueves pasan factura para los días domingos, mucho más si no se tienen las horas correspondientes. Yo creo que no se tenía por qué jugar a las dos de la tarde, pero se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas”, afirmó.

Luego, respondió a los dichos del estratega del Real Madrid, afirmando que ellos no tienen la potestad para decidir cuando juegan. “Yo creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos”, señaló.

El próximo partido del Real Betis será el derbi contra el Sevilla, posterior a la doble fecha FIFA, el domingo 30 de marzo. El encuentro se jugará en el estadio Benito Villamarín, donde Pellegrini buscará empatar el récord de más victorias en la historia del club ante su archirrival.