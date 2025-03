Manuel Pellegrini le manda un recado a Ancelotti tras vencer al Leganés: “Lo sacamos adelante sin buscar excusas”

El Real Betis sigue en racha. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini logró remontar el marcador ante el Leganés por la fecha 28 de LaLiga, manteniéndose sólido en la sexta posición y en busca de seguir subiendo en la tabla para intentar clasificar a la próxima Champions League. El Ingeniero habló con la prensa posterior al partido, donde habló sobre el poco tiempo de preparación que tuvo su equipo para disputar este encuentro, enviándole un mensaje al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

El equipo de Sevilla llegaba a este encuentro con un equipo mixto, debido a que el jueves tuvieron un importante desafío por la Conference League, donde sellaron su clasificación a los cuartos de final de la competición tras vencer 4-0 al Vitória Guimaraes. El partido contra el Leganés se le complicó durante el primer tiempo, puesto que los locales se adelantaron al minuto 29 con gol de Dani Riba. El mismo jugador, se encargaría de aumentar la ventaja al un minuto de terminar la primera mitad, yéndose al descanso con una desventaja de 2-0.

En la segunda mitad, y tras los buenos cambios que hizo Pellegrini durante el partido, el Betis comenzó a entrar en el partido gracias al gol de penal de Isco al minuto 64. Luego Bakambu lograría el empate a los 78′. La remontada vendría de la mano de Juan “Cucho” Hernández a los 82 minutos, tras un centro de Antony, finalizando el partido con la victoria de los visitantes por 3-2.

(Foto: @cdleganes)

Las declaraciones de Pellegrini

Posterior al triunfo, Manuel Pellegrini habló con los medios de comunicación, mostrando primero su descontento con el horario, y enviándole un recado al técnico del Real Madrid, quién señaló que la próxima vez que su equipo no tuviera el mínimo de 72 horas de descanso, no se presentaría a jugar. “Se habla mucho de las horas porque hay una diferencia importante. Siempre he dicho que los jueves pasan factura para los días domingos, mucho más si no se tienen las horas correspondientes. Yo creo que no se tenía por qué jugar a las dos de la tarde, pero se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas”, señaló el Ingeniero.

Luego, habló sobre la posibilidad de su equipo para poder clasificar a la Champions League, donde el técnico nacional calmó las aguas. “Yo creo que no hay nadie pensando en clasificar a una determinada competición. Creo que el equipo tiene que demostrar, como ha demostrado esta última semana”, afirmó el ingeniero.

También destacó el nivel de sus dirigidos, señalando que están demostrando que tienen la aspiración de llegar a lo más alto de la tabla de clasificación. “Yo creo que el equipo desde que comienza la temporada siempre tiene la aspiración de llegar lo más alto posible, y después hay que demostrarlo en el campo, que es lo que estamos haciendo”, declaró.