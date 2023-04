Manuel Pellegrini y el empate del Betis: “No estamos obsesionados con la Champions, tampoco es un fracaso no clasificar”

Betis perdió la gran oportunidad de acercarse a los puestos de Champions League. El empate sin goles ante la Real Sociedad, mantuvo la distancia de seis puntos los vascos sobre el equipo andaluz. Un partido, donde el cuadro sevillano logró reaccionar, tal como reconoció su técnico, el chileno Manuel Pellegrini.

“Fue un partido con dos tiempos distintos. En el primero, la Real dominó, pero no tuvo muchas llegadas. Nosotros nos vimos estáticos, con muy poca movilidad. En el segundo, jugamos el partido completo en campo contrario, creamos ocasiones, pero no concretamos. El equipo respondió en los momentos en los que no tuvimos mucha movilidad, lo hicimos bien defensivamente”, dijo el Ingeniero.

Asimismo, el chileno agregó que “sumamos un punto ante un rival que era muy importante sumar de a tres por los puestos de Champions. No lo hicimos y nos tuvimos que conformar con el empate. Siempre sumar para la realidad de llegar a Europa será bueno”.

Pero el entrenador se lamentó de la igualdad. A siete fechas del final, el cuadro bético necesita sumar de a tres para lograr alcanzar uno de los puestos de copas continentales.

“Cada punto que dejamos enredado tiene que preocuparnos. Tenemos que seguir peleando hasta el final. Necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos, porque nosotros mismos hemos alimentado esa ilusión de llegar a Europa, desde hace algunas fechas que estamos ahí, pero tenemos que seguir luchando”, dijo el santiaguino.

E insistió que “vamos a pelear por llegar lo más arriba, mientras las matemáticas no digan lo contrario veremos si es posible. No estamos obsesionados con la Champions, tampoco es un fracaso no clasificar. Si no llegamos más arriba habrá que ver qué hicimos mal”.

Consultado por la lesión que dejó a Claudio Bravo fuera de la nómina, el DT aseguró que “estuvo en la convocatoria, pero no superó una contractura en la espalda en el último entrenamiento, no recibió el alta médica. No lo podíamos llevar a la banca, porque si ocurría cualquier cosa no podía jugar. Esperemos que en la semana ya esté recuperado”.