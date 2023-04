Manuel Pellegrini y el Betis no pierden el foco: “La ilusión de la Champions la vamos a mantener siempre”

El Real Betis se complica. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini, que contó con Claudio Bravo en el banco de suplentes, cayó ante el Osasuna por 3-2. Los sevillanos cedieron puntos importantes en el Sadar y se alejan de la clasificación a la Champions League, la única aspiración que les queda en el cierre de temporada.

En ese sentido, el estratega se refirió a la derrota en conferencia de prensa y que las tempranas anotaciones del rival marcaron el trámite del encuentro: “Encajamos dos goles muy temprano, por distintos motivos. Después nivelamos muchísimo el partido y nos pusimos con 2-1, pero tuvimos mala fortuna en el 3-1, en un rebote. En el segundo tiempo mejoramos, y creamos ocasiones para empatar, pero no pudimos darle la vuelta al marcador”, explicó el Ingeniero.

“Por distintas razones cometimos varios errores que nos costaron dos goles en once minutos. Desgraciadamente después nos costó muchísimo meternos en el partido, sobre todo el primer tiempo. En el segundo todo fue más parejo. Tuvimos una importante cantidad de centros, remates y ocasiones, pero el balón no quiso entrar. Con las deficiencias defensivas que tuvimos al comienzo se decidió el partido”, complementó.

El estratega valoró lo realizado por sus pupilos, pero lamentó el resultado: “Perder siempre es un paso atrás, pero nadie creyó en ganar aquí fuera fácil. No eran tres puntos fáciles y quizá no es como la derrota con el Cádiz, pero nos deja mal sabor de boca”.

No obstante, a pesar del resultado, el chileno fue tajante y aseguró que aún están en pie para conseguir su objetivo: “Todavía quedan 24 puntos y seguimos jugando. La ilusión de la Champions la vamos a mantener siempre, siempre he dicho que la ilusión no puede estar desfasada de la realidad. Seguimos peleando por los puestos de Europa League y vamos a jugar hasta el último punto del campeonato”, añadió.

“Tuvimos llegadas y ocasiones para empatar. Con el 2-0 pensaba que si no habíamos regalado los dos primeros tantos tampoco habíamos entrado con la intensidad necesaria para igualar el punto fuerte del rival. Se encontraron con dos goles fáciles y supieron aprovechar esa ventaja”, sentenció.