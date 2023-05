Manuel Pellegrini y la clasificación del Betis a la Europa League: “Este año tuvimos algunos impedimentos importantes, lo que le da más valor al logro”

Conformidad reinaba en el entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, luego del triunfo que consiguió su equipo por 2-1 en su visita al Girona, el que de paso le permitió a los verdiblancos asegurar la clasificación a la próxima Europa League.

Una vez finalizado el encuentro, el ingeniero señaló que “por suerte hemos logrado por tercer año consecutivo volver a clasificarnos. Este año quizás con algunos impedimentos importantes, lo que le da más valor al logro”, comenzó diciendo el director técnico nacional.

“Las tres primeras jornadas tuvimos cinco jugadores sin inscribir, pero lo pudimos sacar adelante gracias al esfuerzo del plantel, aunque es dar mucha ventaja”, agregó al respecto.

En ese sentido, el adiestrador de 69 años añadió que luego “seguimos con 14 expulsados, perdiendo jugadores durante muchos minutos en partidos en que pudimos sacar unos ocho puntos más, pero aún así fuimos capaces de clasificarnos para Europa tres fechas antes de que terminara LaLiga. Ya estábamos en Conference, y ahora pudimos concretarlo en este campo complicado ante un rival difícil que aquí le había hecho cuatro goles al Real Madrid”.

Consultado por el partido ante el Girona, el ex Manchester City y Villarreal, entre otros clubes, confesó estar “alegre no solamente por el triunfo, porque veníamos de un par de actuaciones en que no estábamos contentos, como el empate ante el Sevilla y la derrota frente al Getafe, a pesar de que veníamos de buenos partidos ante Athletic y Rayo. Y el equipo hoy retomó su funcionamiento y creatividad”.

Sobre el trámite del encuentro en el Estadio Montilivi, Pellegrini consideró que “fue increíble terminar perdiendo 1-0 el primer tiempo porque dominamos el partido. El Girona no se acercó y tuvimos un par de oportunidades claras para convertir. No lo hicimos, pero en el vestuario dijimos que había que seguir exactamente igual porque era el camino y el equipo estaba jugando realmente bien. Logramos darle la vuelta al resultado y creo que son tres puntos muy merecidos”.

Finalmente, el ingeniero señaló que “toda la parte creativa y ofensiva del equipo estuvo muy bien desde el principio. Cuando mejoran los rendimientos individuales, el equipo mejora (...). Tuvimos movilidad, estuvimos creativos y eso nos hizo ser el mismo equipo de siempre”, concluyó.