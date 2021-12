Martín Lasarte: “Vi una intensidad poco común para un partido de estas características”

El técnico de la Selección, Martín Lasarte, se mostró muy satisfecho tras el 2-2 frente a México en Austin, Texas. El estratega valoró la igualdad conseguida. “Nosotros vinimos a buscar minutos; oportunidades para algunos; vinimos a buscar regeneración; ver qué tenemos, qué podemos dar frente a un equipo con más tiempo de trabajo en estos últimos siete u ocho días, ya que nosotros entrenamos dos días. Nos preocupaba, unos venían de jugar una final, otros habían perdido un campeonato, otros estaban en pretemporada, otros venían de viaje largo, otros de descender. No es fácil, pero estoy muy contento, vi una intensidad poco común para un partido de estas características”, expresó.

En ese sentido, resaltó la seriedad con que enfrentaron este duelo ante los aztecas. “No lo tomaron como un amistoso, era un partido de verdad. Nos vamos satisfechos porque además es un empate que nos puso dos veces en pérdida, logramos recuperarnos, sobre todo en la segunda parte, donde más sufrimos”, analizó.

En relación al próximo encuentro, frente a El Salvador, en la madrugada del domingo, el uruguayo cree que no encontrará las sorpresas que tuvo hoy frente a los norteamericanos. “La información es relativa, quizás El Salvador tenga un componente más real, que sea el equipo que habitualmente juega, a diferencia de México, ya que sus futbolistas juegan en el medio local”, indicó. Y agregó: “Vamos a intentar que algunos que entraron hoy o algunos de los que no compitieron arranquen jugando. No nos vamos a apartar de la idea de seguir sumando información, experiencia... Hoy debutaron muchos”, afirmó, destacando que el debutar en estos encuentros puede ayudar a quitar presión a la hora de enfrentar duelos eliminatorios.

La felicidad de Montecinos

Por su parte, Joaquín Montecinos, una de las figuras de la cancha, celebró el resultado. “Muy positivo, no nos conocíamos muchos jugadores. Tuvimos poco tiempo de trabajo, pero creo que la actitud fue espectacular. El equipo se pudo conocer en estos días súper bien y nos queda mucho por trabajar. Todos tenemos una actitud positiva y hoy no nos podíamos ir con las manos vacías, hicimos un tremendo partido, que se podría haber finalizado mejor, pero fue un justo empate y muy contento por el rendimiento grupal”, expresó.

“Estos partidos son súper importantes, yo no lo veo como un amistoso y creo que fue la consigna de todos, vivirlo como si fuera final y así se notó en la cancha. Para mí es un sueño estar acá. Tengo que aprovechar cada segundo”, apuntó, valorando la oportunidad para también ponerlo en órbita del mercado mexicano. “Me da la chance de estar en un equipo que quiero jugar”, cerró.