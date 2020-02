Massú: “Marcelo Ríos ha sido una parte importante y ojalá estos temas se solucionen en el futuro”

La renuncia de Marcelo Ríos al equipo de Copa Davis sigue dando coletazos. Hoy se realizó en las dependencias de la Federación de Tenis una conferencia de prensa en la que participaron el capitán Nicolás Massú y el presidente Sergio Elías. El doble medallista olímpico, fiel a su estilo no confrontacional, evitó profundizar en el asunto y brindó un tibio apoyo al Chino, con quien llegó al equipo en 2013.

“Yo me dedico a la parte deportiva, todas esas preguntas me las pueden hacer a mí. Creo que Marcelo ha sido una parte importante en el proceso y ojalá estos problemas se solucionen en el futuro”, respondió el Vampiro. Ante la insistencia de los periodistas, volvió apelar a que solo respondía. “Me voy a dedicar a responder la parte deportiva, por favor pregúntenme sobre eso”, espetó.

Al ser consultado sobre este medio por los dichos de Ríos, quien expresó que se sintió poco respaldado por el equipo, Massú optó por mirar hacia un lado y fue Elías el que tomó la palabra. “En realidad yo creo que le estamos dando demasiada importancia a una situación en que las cosas hay que hacerlas (...) La explicación es súper simple: el tema de la exclusión de Marcelo no pasa ni por un tema técnico ni personal; aquí hay un tema que es económico y a veces las decisiones hay que tomarlas y alguien tiene que ser el malo de la película. Esta vez soy yo el malo de la película (...) Creo que la decisión fue la correcta; sé que muchos no les gusta, pero hay que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, es por el bien del tenis”.

Elías descartó algún error. “No hubo ningún mea culpa, por la siguiente razón: la Federación dispone de fondos que recibe de esta etapa de Copa Davis y en base a ese monto y a los premios que se lleva el equipo es cómo se tomaron las decisiones”. Y agregó: “Quiero muy dejar en claro que Nicolás (Massú) siempre me lo ha pedido, pero desgraciadamente yo le expliqué las razones y él me las entendió y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad en la decisión que se ha tomado”.

Además, aseguró que nunca conversó con Garin, sino que con su mánager David Tosas. “Hablé de Christian porque es el líder del equipo, así como antes era Hans Podlipnik. Siempre se habla con una persona para llegar a acuerdo", indicó.

Asimismo, el timonel aclaró las razones por las que Jorge Aguilar, segundo ayudante de Massú por debajo de Ríos sí viajará. “Primero, uno es más caro que el otro; segundo, el que está acompañando a nuestro número uno en toda la gira hace más de un mes es Jorge Aguilar, y en mi opinión es muy importante para el desarrollo de Christian”.

Massú, por otro lado, se refirió a la situación de Nicolás Jarry. “Nico (Jarry) es un líder en el equipo desde que yo estoy. Como capitán lo conozco desde chico y el tema está en proceso. Ojalá que se solucione, es un gran chico, le deseo lo mejor. Mucha fuerza y ojalá que esto pase para que el día de mañana se pueda reincorporar, porque la verdad es que realmente lo necesitamos. Es un aporte importante y estamos junto a él; esperamos que se solucione rápido”, apuntó.