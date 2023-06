Mauricio Isla lanza potente reflexión mientras busca un nuevo club

Poco más de un mes lleva Mauricio Isla fuera del fútbol. Tras salir abruptamente de Universidad Católica, el integrante de la Generación Dorada busca un nuevo destino para su carrera y lo ha hecho totalmente en silencio.

Sin embargo, y en medio de varios rumores de mercado, el Huaso plasmó lo que está sintiendo en su cuenta de Instagram. Allí, sus seguidores y público en general pudieron leer lo que piensa por estos días el defensa que le marcó un gol clave a Uruguay en la Copa América 2015.

“La vida es como una cámara, enfócate únicamente en lo que es importante, captura los buenos momentos, saca lo negativo, un aprendizaje revelado y si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva oportunidad”, posteó el defensa.

El mismo que por estos días estaría estudiando ofertas de Brasil y de Argentina. Según medios paulistas, el Santos estaría interesado en sus servicios ya que, ve con buenos ojos que el jugador tenga el pase en su poder y conozca el fútbol de ese país (jugó en el Flamengo).

En tanto, en Argentina, la cadena TyC Sports asegura que Independiente de Avellaneda llamó al chileno para sumarlo a sus filas, ya que el entrenador del Rojo, Ricardo Zielinski, busca deportistas de experiencia para que puedan liderar el camarín hacia un nuevo proceso.

¿Ofertas en Chile? Por ahora no se conoce algún ofrecimiento formal de algún club nacional para Isla. Sin embargo, las palabras del presidente de Cruzados, Juan Tagle, explican por qué el dos veces campeón de América está mirando hacia el exterior.

“Hay también un cierto maltrato de la hinchada en general, no sólo de Católica. Yo creo que eso también lo frustró un poco. Creo que Chile no cuida mucho a sus ídolos. Es bicampeón de América y en general se le trató muy mal en muchas canchas a las que fue. Me llama la atención, como sociedad estamos con mucha violencia y yo creo que Mauricio Isla también lo resintió”, dijo el mandamás de la sociedad anónima que maneja los destinos de la institución universitaria.