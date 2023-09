Mauricio Pellegrino valora lo exhibido por la U en el Superclásico: “Se ha visto un equipo entero y ojalá esa sensación podamos tenerla en este sprint final”

Universidad de Chile y Colo Colo protagonizaron un nuevo empate en el Superclásico del fútbol chileno. Ambos tenían altas expectativas, pero ninguno pudo hacerse con la victoria. El Cacique perdió su envión, aunque aún mira de reojo al líder Cobresal.

La U, en tanto, se quedó con gusto a poco tras un pálido primer tiempo y un complemento donde sí lograron dominar e imponer sus términos. Era un partido crucial para levantar a un equipo aletargado, que lleva siete jornadas sin ganar. Para Mauricio Pellegrino, valga la redundancia, era aún más transcendental, pues un mal resultado podía sentenciar su paso por la U, mientras que una victoria lo hubiese encumbrado.

En ese sentido, el técnico Mauricio Pellegrino se refirió al encuentro entre azules y albos: “Tuvieron un par de situaciones. Nosotros tuvimos la fortuna de empatar rápido y desde ahí empieza otro partido. El equipo se acomodó mejor. Para mí, en la segunda parte, estuvimos mejor, hasta el minuto 30. Después el partido entró en una nebulosa, cortado, cambios, muchos parones”, señaló el estratega, que también se apuntó contra las malas condiciones del terreno del Santa Laura. “La cancha está difícil para jugar bien, mucho balón largo, mucha disputa. Fue un partido emocionante por el ida y vuelta, los dos equipos buscaron el arco rival. No fue bien jugado por las condiciones, pero el empate le queda bien al encuentro”, complementó.

El argentino valoró lo realizado por sus pupilos ante el Cacique: “Los chicos demostraron hoy todo lo que tienen. Es un grupo de chicos que trabajan muy bien, hay muy buena madera en el vestuario. Les importa mucho lo que pasa en el club y quieren cambiar la situación. Estoy muy agradecido por cómo trabajan, por cómo se brindan cada día. Hemos tenido muchos imponderables en contra, que no nos han jugado a favor. Hoy se ha visto un equipo entero y ojalá esta sensación podamos tenerla en este sprint final”, indicó.

Además, se lamentó la clara ocasión desperdiciada por Federico Mateos durante la segunda mitad: “Las que tuvimos, sobre todo la de Fede, el cabezazo abajo del arco que para mí fue la más clara, no tuvimos eficacia. Es así. En estos partidos, cuando tienes tres o cuatro situaciones, tienes que meterlas. El rival las tuvo, metió una, y nosotros también. Me quedo con la entrega del equipo. La segunda parte el equipo salió muy bien, muy fuerte. Hemos dado una imagen de mucha entereza hasta el final del partido, a pesar de que no ha sido muy bien jugado”.

Pellegrino también valoró a la hinchada universitaria, que logró volver a los estadios tras una extensa suspensión producto de los incidentes en el clásico universitario. “Estamos muy agradecidos de cómo nos han empujado, de cómo nos han alentado. Ha sido un bonito partido, un lindo espectáculo. Se extraña mucho cuando no tenemos nuestra gente. Nos empujaron hasta el final, aplaudieron a los jugadores, que es lo más importante. La U tiene algo que tiene que cuidar, que es ese empuje que te da la gente”, señaló.

El técnico azul se refirió al tardío ingreso de Lucas Assadi, quien se vio relegado a la suplencia y recién saltó al terreno en el 89′: “Veía un partido difícil para poder recibir al pie y poder hacer algo más a nivel futbolístico. Fede, que estaba jugando de interior izquierdo, estaba haciéndolo bien. Habíamos pensado el cambio de ponerlo por un delantero o por Fede. Optamos por hacerlo al final, pero la verdad es que se jugó poquito. Trato de elegir siempre lo que creo mejor. Veo a mis jugadores todos los días y uno más o menos puede oler lo que te pueden dar. Simplemente eso”.

Finalmente, fue consultado sobre cómo cambió su planificación tras la no convocatoria en Colo Colo de Damián Pizarro y Jordhy Thompson por actos de indisciplina: “No mucho. En la semana trabajamos jugar con tres o cuatro. Creo que los jugadores que los reemplazaron tienen características similares. Un delantero de corpulencia, un extremo de velocidad. Si bien estos jugadores venían jugando más, nosotros no pensamos mucho en los cambios, sino que en las características de los cambios”, sentenció.