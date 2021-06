“Me gustaría tener un Zamorano, un Salas, pero no están”: el ‘9’ pena en la Roja de Lasarte

Frente a Bolivia, Chile asumió el protagonismo que le correspondía. Al que estaba obligado por la condición de local, por la necesidad de sumar puntos para seguir en carrera por llegar al Mundial de Qatar e, incluso, por el nivel del rival, que se asume inferior a la Roja. Los amantes de la posesión se deben haber regocijado por la ostensible superioridad del equipo de Martín Lasarte en ese acápite del juego. Los que prefieren la efectividad, aún deben estar rabiando porque la escuadra nacional fue incapaz de traducir en goles ese dominio y, finalmente, terminó mascando la ira por un empate que, seguramente, no estaba en los planes.

Lo concreto es que Chile carece de un centro delantero que le brinde garantías. No lo tiene desde que Humberto Suazo dejó de ser considerado en las listas. Ni Eduardo Vargas, ni Alexis Sánchez ni Jean Meneses, en rigor, lo son. Para colmo, Turboman, uno de los goleadores históricos de la Selección, está divorciado hace rato del arco. Suma 10 partidos sin convertir y la última vez que lo hizo fue hace dos años, en la Copa América de 2019. El Niño Maravilla merodea el área más con la idea de transformarse en un volante de enlace, pero no ingresa a ella. Y, a decir verdad, tampoco es capaz de meter ese último pase que deje a sus compañeros en posición de gol. Luis Jiménez tampoco gravitó, aunque por sus características, tampoco se le puede considerar un atacante central. El que sí lo es, Ben Brereton, no vio acción en la primera vez que fue considerado para defender a la Roja.

La impotencia de Alexis Sánchez ante la falta de efectividad de la Roja (Foto: Agenciauno)

El juicio de Caszely

Carlos Caszely conoce la función con creces. Brilló en ella en Colo Colo, en la Roja y en España. El Chino se inquieta por la carencia. Y no tiembla al señalar las debilidades en la concreción y también en la gestación de ocasiones ofensivas. “Antes que buscar un delantero centro hay que buscar un volante que les colabore. Ayer todo se hizo por fuera, pero nadie se metía al área. Así como alabamos a Lasarte contra Argentina, ayer creo que se equivocó. Mirando los videos de sus partidos en Inglaterra, el de ayer era el partido ideal para Brereton. Pero, insisto, hay que tener mediocampistas que den posibilidades. Alexis ya entra poco al área, pero tampoco tiene la capacidad de generar”, analiza.

El sexto goleador histórico de la Selección grafica lo que sucedió en San Carlos de Apoquindo. “Pasaban pelotas y pelotas y no había nadie para empujarla. Yo no sé para qué trajo a Brereton, si no lo iba a poner”, plantea.

El ídolo del Cacique apuesta por un recambio drástico. “Claro que hay opciones. Si fuéramos argentinos para pensar, le daríamos oportunidades a Luciano Arriagada. Es el momento de arriesgarse, como lo hacen en Argentina. En Chile incluso, todos han empezado a los 17 años. Que hay, hay, pero hay que atreverse. Lo mismo a Leonardo Gil, que puede ser el volante habilitador que requiere esta Selección”, diagnostica.

“Sería ideal, pero no está”

Hugo Rubio prefiere no dramatizar. “Es difícil para uno decir lo que falta. Si uno lo ve como equipo, fue uno de los juegos donde Chile marcó una diferencia como hace tiempo no se veía a nivel de selecciones. Era el Manchester City contra un equipo chico. Fue un baile increíble. Si uno se queda con eso, faltó el gol más que un 9. El gol lo puede hacer cualquiera. Prefiero ser positivo. No decir lo que falta, porque no está. Vi un partido en que tuvimos bastante mala suerte. En 50 tiros al arco”, repasa.

“Siempre es conveniente tener un jugador de esas características. Hoy está Vargas, que tuvo remate. Es un nueve moderno. Me gustaría tener un Zamorano, un Salas, un Suazo o un Caszely, pero no está. Para qué lamentarnos por algo que no tenemos. Hay que buscar alguno”, plantea.

Por eso, el ex delantero del Bologna insiste en no caer en pánico. “Ni siquiera falta. Ayer fue mala suerte. Se jugó tan bien. Chile tuvo el balón, con velocidad. Isla y Mena pasaron a cada rato, con buenas llegadas. Por momentos, eran Cafú y Roberto Carlos. Faltó concretar. Nada más”, concluye.