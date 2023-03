Michael Clark carga nuevamente contra Colo Colo por dudar de la agresión a Cecilia Pérez en el Monumental

Los ecos del Superclásico aún no se apagan. Y bien lo sabe el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quién se hizo presente en el lanzamiento comercial de la indumentaria que Universidad de Chile usará en sus partidos de visita durante esta temporada.

Es que al timonel de la sociedad anónima laica no le gustó nada que sus pares de Blanco y Negro insinuaran que la agresión denunciada por la vicepresidenta de la U, Cecilia Pérez, no había sucedido. ¿Los argumentos dados por Colo Colo? Habían revisado las imágenes del traslado de la exministra hasta la tribuna del Monumental y no se encontraron evidencias del puñetazo que denunció.

“Que no existan imágenes todavía, no significa que la agresión no haya existido. Fue vista por harta gente, hay testigos y Estadio Seguro sacó una declaración donde dice que fueron testigos de las agresiones a los dirigentes”, partió diciendo la máxima autoridad estudiantil.

Luego agregó que “hay un parte médico de un profesional con destacada carrera y que trabaja en una prestigiosa clínica, que no se va a prestar para esto. Por lo que insinuar que Cecilia Pérez esta mintiendo es una bajeza., porque -insisto- una cosa es que no hayan imágenes aún y otra es desacreditar que el hecho sucedió, pues realmente pasó”.

Clark también se refirió a otra de las polémicas post partido y que se refiere a la presencia de un barra brava al sector donde fueron ubicadas las personas que recibieron los boletos de cortesía que fueron enviadas por Colo Colo al Centro Deportivo Azul. “Nos entregaron varias entradas y tenemos claros los 80 nombres que recibieron dichas invitaciones y podemos asegurar que no hay barristas en dicha nómina. Tampoco en el bus que trasladó a la dirigencia. Si había gente que no debía estar en el estadio, o compro entradas cuando no podía, la culpa no es nuestra, es de quién organiza el espectáculo”, enfatizó el ejecutivo.

La cabeza de Azul Azul también acusó que “conversamos con la dirigencia de Colo Colo y nos pidieron las disculpas del caso. Luego les mandamos una carta y esa carta aun no tiene respuestas”. Donde si obtuvieron una réplica fue en el ANFP, ya que “el presidente Milad habló con nosotros, habló con Cecilia y estamos contententos por ese lado. También nos alegramos de que se hayan hecho parte de la denuncia (que busca a los responsables de la violencia vivida). Es una señal importante, lo que pasó el domingo es algo que no puede ser y nosotros como club creemos que es de la máxima gravedad”.

Por último, Clark se mostró dispuesto a cambiar las bases del Campeonato Nacional para castigar más duramente los hechos que se vieron en la cancha del Cacique. “Esto puede marcar un inicio, pues -hoy- en las bases del Campeonato, agredir a un dirigente cuesta 50 UF. Esa es la pena máxima y refleja la poca importancia que se le ha dado al tema de la seguridad, por lo que debe cambiar”, concluyó.