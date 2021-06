Ministra Pérez frente a la Copa América: “Es humano que los futbolistas sientan temor, angustia o ansiedad por estar concentrados en Brasil”

El deporte chileno se compromete con la vacunación. Lo hace desde el Estadio Nacional, el recinto más emblemático del país y con la ministra Cecilia Pérez a la cabeza, en conjunto con destacados deportistas. La idea es incentivar a la población rezagada a cumplir con la inoculación que persigue mantener controlada la pandemia de Covid-19, que sigue arrojando cifras alarmantes a nivel nacional.

En ese contexto, la máxima autoridad se involucra en la polémica por la realización de la Copa América en Brasil. “Hace un mes o dos meses, uno no podía dilucidar el nivel de contagio en Sudamérica. Es uno de los más altos. En esa perspectivas, independiente de que las presiones son fuertes de parte de Conmebol, en el caso de no participar, uno tiene que ponerse en el caso humano de los propios jugadores, del cuerpo técnico. Es humano tener miedo. Es humano que los futbolistas sientan temor, angustia o ansiedad sobre todo en las condiciones en que hoy se encuentra Brasil, de falta de control de la pandemia. Hoy es más difícil que puedan decir que no. Es justo que nos pongamos también en la condición de sus jugadores, de sus familias, de sus seres queridos. Van a tener que estar concentrados casi un mes en Brasil. Esto no es como la Copa Libertadores. Está muy difícil que la selección chilena se reste, pero en lo humano, si lo deciden, todos tenemos que comprenderlo”, afirma.

Gary Medel fue uno de los puntos altos de la Selección Chilena ante Argentina. Foto: Agencia Uno.

El lío de Vidal

La autoridad también aborda la situación que afectó a Arturo Vidal, quien se perderá ambos encuentros de la Roja en esta fecha eliminatoria al contagiarse de Covid-19. “Yo fui una de las que lo tildó de irresponsable. Porque, más allá de las sanciones que la autoridad sanitaria pueda determinar, hay una sanción ética que dice relación con la falta de responsabilidad. Siempre lo he señalado, el fútbol tiene privilegios, beneficios. Y tiene que cuidarlos, porque pueden tener un rol relevante social. El resto de los deportistas también lo tiene”. “Cuando deportistas que uno quiere tanto, como puede ser Arturo Vidal, faltan a la responsabilidad, duele más, porque el ejemplo que están dando, no solo hacia los pares, sino a los más chiquititos, es súper jodido, es grave. Vuelvo a hacer un llamado a que nuestros deportistas, en este caso especialmente al fútbol profesional, que tome conciencia de lo que significa ser privilegiados y que la responsabilidad sea el ente que los guíe. Primero ser responsable, segundo ser consciente y luego uno busca traspasar el ejemplo. No todas las conductas están sancionadas por ley, sino también moralmente. Eso también es importante”.

Unidad

Chris Vorpahl, Paola Muñoz, Amanda Cerrna, Isidora Jiménez, Jaime Sepúlveda, Daniel Pineda, Cristián Valenzuela y Andrés Aguilar, acompañaron a Pérez, quien reforzó el llamado dirigido a la población de entre 23 y 49 años que aún no se ha vacunado a que cumplan con el programa preventivo.

La meta es alcanzar al 80% de la población objetivo. “Esta pandemia la vamos a superar unidos, actuando con responsabilidad y siendo solidarios con nuestros seres queridos y nuestro entorno. Por eso valoramos el ejemplo que nos han dado tantos deportistas, porque sabemos que la vacunación es fundamental para proteger nuestra salud”, declara la máxima autoridad del deporte nacional..