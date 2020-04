Ministra Pérez responde a la confesión de Nicolás González: “Sabemos que el ciclismo lleva años con malas prácticas”

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, tomó la palabra para referirse a las palabras del ciclista Nicolás González, quien se encuentra suspendido por dopaje hasta febrero de 2021.

El exseleccionado chileno de 22 años, en una entrevista con La Tercera se refirió a la trampa en el deporte, involucrando una vez más a Antonio Cabrera.

¿Qué le parecen las graves confesiones del ciclista Nicolás González? ¿Solicitará que se investigue?

Fuerte y claro: tolerancia cero hacia el dopaje. La trampa no está dentro de nuestras formas de ver la competencia, y agradecemos todos los antecedentes que nos lleguen para analizarlos e investigarlos. Para eso, estamos trabajando en un proyecto de ley de integridad deportiva, que buscará prevenir el fraude en las competiciones deportivas, sancionando las conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba y, a su vez, proteger a las organizaciones deportivas del narcotráfico. Sabemos que el ciclismo lleva años con malas prácticas tanto en lo administrativo como en lo deportivo, y por eso junto al COCh estamos trabajando en una restructuración de su Federación, actualmente desafiliada por las irregularidades ya conocidas.

Otra denuncia grave que involucra a Cabrera. ¿Simple coincidencia?

Lamentamos que un deportista, que debiese ser visto por la opinión pública como un ejemplo, se vea envuelto mediáticamente en temas que no tienen relación con su muy buen desempeño deportivo. Pero acá nosotros debemos juzgar a nuestros deportistas ante lo que dictaminen los tribunales luego de una investigación exhaustiva y eso aún no existe en ambas denuncias.

Cabrera es medallista Panamericano. Si esto avanza, más allá de lo que indique la ley, ¿se debe borrar su imagen de héroe deportivo?

Sabes lo que pasa. Los personajes públicos tienen el deber ser un ejemplo, sobre todo los deportistas. Yo sí he estado con Cabrera, con Peñaloza, porque me junto con todos. Ser un ejemplo es una tremenda responsabilidad y no solamente tiene que ver con un rendimiento deportivo. No puedo públicamente condenar a Cabrera, porque no soy la jueza, pero en la vida no solo debe bastar con cumplir la ley. Hoy, tenemos un estándar superior, un estándar ético.