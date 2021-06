Mito Pereira tras su ascenso directo al PGA Tour: “Toda mi vida he tratado de hacer las cosas lo mejor posible”

Guillermo Pereira consiguió su tercera victoria en la temporada del Korn Ferry Tour y aseguró su presencia inmediata en el PGA Tour. Un hito en el golf nacional, que realza la tremenda temporada de “Mito”. Una vez consumado el logro, el chileno habló con los medios y entregó sus primeras sensaciones siendo parte del tour más importante del planeta.

“Nunca pensé en ganar tres veces en este tour, imagínate lograrlo tres veces en un año y dos seguidos. Todavía no lo asimilo bien, estoy muy contento y agradecido”, fueron las primeras palabras de Guillermo, quien luego abordó los próximos pasos en su calendario: “No voy a jugar el US Open la próxima semana, ni tampoco voy a jugar en Wichita.... me merezco una semana libre y de ahí voy a planificar lo que viene. Obviamente los Juegos Olímpicos siguen en el calendario”, declaró el chileno.

El paso al PGA llega luego de un momento increíble del golfista, quien desde mayo ha logrado dos victorias, dos top ten y un playoff. “Se están dando las cosas. Algo que uno trabaja por mucho tiempo en algún momento algo hace click en tu cabeza, en tu físico, en tu swing, pero por ahora no se que ha sido, pero estoy jugando increíble. Quizás se piensa que es un día para otro, pero toda mi vida he tratado de hacer las cosas lo mejor posible”.

Mito también aprovechó de mandar un mensajes a los fanáticos chilenos y a los jóvenes jugadores que se inician en el juego. “Darles las gracias, ha sido un apoyo tremendo, se nota muchísimo. Estoy muy contento de poder representarlos y ojalá que los chicos puedan seguir haciendo lo que más les gusta. Esto es un deporte muy dificil, pero que siempre te da posibilidades. No dejen de entrenar ni intentarlo. Yo tuve años muy malos y ahora de ganar tres veces en el Korn Ferry Tour. Es algo impensado”, añadió.

Un mensaje que se da en el mejor momento del golf chileno, donde él y Joaquín Niemann han estado logrando grandes resultados. De su relación con Joaco, contó una anécdota que vivieron hace unas semanas. “Como todavía no vivo en Estados Unidos, mandé el trofeo de la semana pasada a su casa, para que me lo cuidara. Cuando le conté me dijo que solo me aceptaba otro más”, confesó entre risas.