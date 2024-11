Mosa le golpea la mesa a Brayan Cortés: los detalles del ultimátum de Colo Colo para zanjar el futuro de sus figuras

Colo Colo comienza a zanjar sus temas pendientes. La exigencia institucional en todos sus estamentos es clara: conformar el mejor elenco posible para la próxima temporada. En 2025 el club celebrará sus 100 años y la meta es sobresalir a nivel local y, sobre todo, en el plano internacional, donde la Copa Libertadores aparece como su gran objetivo.

La tarde del miércoles se llevó a cabo una reunión ordinaria del directorio de Blanco y Negro, que se extendió por más de cuatro horas. En ella expuso Jorge Almirón, vía telemática. Ahí el entrenador indicó cuáles eran las necesidades para conformar el plantel de la próxima temporada. “Tuvimos una conversación muy extensa con nuestro técnico que se conectó de España. Él nos ha manifestado que le gustaría reforzar el equipo con un mediocampista, un delantero y otro central. Por ahí debería ir. Si vemos que Brayan (Cortés) no continúa, iremos por un arquero y serían cuatro”, confirmaría después Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria.

Precisamente, en el caso del portero, en ByN dan por descontado que el jugador seguirá su carrera en el extranjero. Maneja una oferta del León de México y su plan es dar el salto internacional. En Macul acusan que ni siquiera respondió la propuesta de los albos y la semana anterior fijaron como plazo el 30 de noviembre para tener una definición. A partir de ahí, activarán la búsqueda de un sucesor de su altura. Ahí, Matías Dituro asoma como el favorito del cuerpo técnico, por sobre Claudio Bravo y Gabriel Arias. Más allá de que el timonel de la sociedad anónima adelantara sus deseos de conversar con el excapitán de la Roja.

“Este asunto debió quedar zanjado a comienzos de año. Me acuerdo de que conversamos en ese entonces con el presidente (Alfredo) Stöhwing, que estaba a cargo, y tuvimos una conversación con todos los directores para subirle el sueldo a Brayan para que se quedara. Él se comprometía, sus agentes se comprometían, su círculo se comprometía, a firmar un anexo extendiendo su contrato y también subirle la cláusula de salida. Nada de eso ocurrió, pero bueno, eso ya es historia”, sentenció Mosa.

Pero el ultimátum a Cortés no es el único. En la reunión de la mesa de la concesionaria también se acordó ponerles un plazo final a Marcos Bolados y César Fuentes. Ambos jugadores tenían encaminada su renovación la semana anterior. No obstante, las conversaciones se enfriaron a tal punto que ambos hoy están mucho más fuera que dentro del club. El delantero elevó sus pretensiones económica y es sondeado por algunos elencos, según reconocen en Macul, mientras que el volante cuenta con una oferta.

Brayan Cortés se alista para dejar Colo Colo. Foto: Photosport.

En el directorio la continuidad de ambos futbolistas no genera unanimidad, debido a que para el técnico no son titulares en su esquema. Es por ello que fijaron como plazo final el 10 de diciembre para tener una respuesta. Distinta es la situación de Erick Wiemberg, cuyo pase pertenece a Unión La Calera y Deportes Valdivia. En ese caso, tanto los albos como el lateral quieren renovar el vínculo, y en el Monumental entienden que el problema escapa al deseo del jugador. Aun así, esperan destrabar el asunto y poder cerrar el negocio, ya sea a través de un nuevo préstamo o la compra definitiva de la carta.

La cuenta regresiva de Palacios

Una situación bien particular se vive con Carlos Palacios. Durante toda la temporada, Boca Juniors ha manifestado su interés por sumar a la Joya, quien tiene una cláusula de salida de US$ 4,8 millones, dividida en partes iguales entre Colo Colo y Vasco da Gama, descontando el 10% del jugador y las comisiones respectivas. En la reunión de directorio, al ser consultado, Aníbal Mosa reconoció conversaciones con los xeneizes. Sin embargo, admitió que todavía no estaba tan clara su posición, porque estaban a la espera del término del campeonato argentino.

Pero, luego, ante los medios de comunicación, el puertomontino fue mucho más explícito y derechamente admitió una clara intención de los transandinos de adquirir la carta del oriundo de Renca. “Efectivamente, la gente de Boca se ha contactado con nosotros. Están viendo cómo llegar a un acuerdo para quedarse con los servicios de Carlos”, comenzó diciendo Mosa.

Además, no escondió que la idea de un posible fichaje ilusiona a Palacios. “Él tiene muchas ganas de ir. Yo conversé hace unos días atrás con Carlos. Si tenemos algún tipo de noticia en los próximos días se las daremos a conocer”, complementó. Los próximos días serán clave para definir el futuro de la Joya, que ya se prueba la camiseta del cuadro de la Ribera.

Con todas las definiciones, la misión de Colo Colo será empezar a cumplir el deseo de tener listo su plantel antes del 20 de diciembre, que es la fecha programada para el retorno a los entrenamientos y la posterior pretemporada.