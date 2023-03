Nagelsmann sufre con las filtraciones en el Bayern Múnich: “Tenemos un topo en el vestuario”

Un hecho inusual desató el caos en el Bayern Múnich. Luego de que el medio Sport Bild publicara un extenso y detallado informe de los planes tácticos de la escuadra alemana, el técnico Julian Nagelsmann mostró su indignación y aseguró públicamente de tener “un topo” dentro del equipo.

La revista alemana difundió documentos originales del estratega. Estos son entregados a los futbolistas del conjunto bávaro y explican minuciosamente las labores que debe cumplir cada uno, tanto de táctica como de recorrido específico en el terreno de juego. Los informes, que contienen imágenes y apuntes, tienen especial énfasis en el rol que cumple el denominado “jóker”, que es el extremo comodín que se encarga de romper líneas y generar superioridad numérica.

La filtración de la información caló hondo en equipo más laureado de Alemania. En ese sentido, el joven estratega se vio notoriamente molesto y cuestionó la situación ante los medios: “Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el espíritu. ¿Qué busca la persona que transmite esto? ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario”.

“Hablaré cada vez menos con todo aquel que luego publique algo así. No creo que eso sea bueno como periodista, y peor aún es la persona que lo envía, el que se queda ahí con el móvil y le hace una foto en el vestuario”, complementó.

Nagelsmann aseguró que tendrá una dificultosa misión en la búsqueda de quién filtró los informes: “Los topos son especies protegidas. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada”, señala.

Finalmente, el entrenador de 35 años asegura que lo han traicionado, rompiendo los códigos que existen en el fútbol: “Trato de averiguar cuál es el motivo. No creo que la editorial Springer (BILD) pague 500 mil euros por una información así. No creo que pueda ser un tema monetario”.

“Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche y ver que he tratado bien a mis jugadores y a mis compañeros. Con suerte, la persona no podrá mirarse tan bien en el espejo porque no es correcto. Son cosas en las que pienso desde hace años. ¿Cómo construyo mis ideas, cómo intento preparar a los jugadores? Por supuesto, no facilita necesariamente la vida a los jugadores. Eran tres o cuatro fotogramas congelados, así que es más fácil para un adversario analizar y captar algunas cosas”, sentenció.

Nada nuevo

No es primera vez que el cuadro bávaro está ligado a este tipo de situaciones. Pep Guardiola, Niko Kovac y Carlo Ancelotti también sufrieron con los delatores, pues todos se quejaron, en reiteradas ocasiones, de las constantes filtraciones de sus futbolistas a la prensa.

El Bayern Múnich se lleva todos los reflectores en el país europeo debido a su amplia diferencia en cuanto a lo deportivo con el resto de equipos. Es por eso que los medios se baten en constantes pugnas por alcanzar la mayor cantidad de exclusivas del club. En esa línea, durante la década de los 90 también se vivió una situación similar. Bild publicó una multa interna del ahora panelista televisivo y exjugador Lothar Matthaus, quien terminó siendo apuntado y señalado como el topo.