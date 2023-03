El dardo de Thomas Müller: “Nuestro problema era Cristiano Ronaldo, contra Messi nos va bien”

Thomas Müller fue una de las figuras del Bayern Múnich en el triunfo sobre el PSG. El alemán fue escogido como el MVP del duelo por la UEFA y, a sus 33 años, avanza a cuartos de final en busca de una nueva orejona. En su palmarés personal suma dos. En el camino queda el París Saint Germain de Lionel Messi, a quien, según el atacante, le gusta enfrentar, debido a que “le va bien” ante el argentino.

“Siempre las cosas nos van bien contra Leo, en todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid”, dispara el teutón.

Las estadísticas dicen que al portugués lo enfrentaron ocho veces cuando jugaba en España, logrando solo una victoria, en el curso 2011-12, cuando el cuadro bávaro dejó en el camino a los españoles en semifinales de la Champions. En aquella ocasión, los germanos sucumbieron en la final, frente al Chelsea.

Por otra parte, ante el actual ganador del premio The Best, los números son, efectivamente, favorables para la escuadra de Müller. Sumando encuentros ante el Barcelona y el elenco francés, ganaron seis partidos, igualaron uno y perdieron solamente dos. La mejor actuación del transandino ante el Bayern Múnich fue en la UCL de la temporada 2014/15, cuando los eliminaron en semifinales para luego vencer a la Juventus, que tenía a Arturo Vidal, en la definición.

Lionel Messi se lamenta tras caer frente al Bayern Múnich. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Más allá de las declaraciones, el goleador aseguró que tiene “el mayor respeto por la actuación de Messi en la Copa del Mundo”. Otro encuentro recordado entre el capitán de la Albiceleste y Müller es la final del Mundial de 2014, donde los europeos ganaron por la mínima, con gol de Mario Gotze.

¿Posible fuga?

La nueva eliminación del PSG alimenta las posibilidades de que Lionel Messi abandone el fútbol galo. De hecho, el Inter de Miami, de la MLS, cuyo propietario y presidente es David Beckham, tiene al actual campeón del mundo entre sus opciones para reforzar su ataque.

Don Garber, comisionado de la MLS, manifestó estar disponible para ayudar en la contratación del rosarino. “Estás tratando con quizás el jugador más especial en la historia del juego. Entonces, cuando hay rumores de que él está conectado con Miami, eso es genial”, comentó al medio The Athletic.

“Sería fantástico para la MLS, pero también para Messi y su familia, y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades”, agregó el dirigente.

Garber ha sido enfático en su defensa de la liga norteamericana. Hace un año disparó contra Neymar, dado que el brasileño aseveró que le gustaría jugar en Estados Unidos porque “tendría tres meses de vacaciones”.

En aquel momento, el directivo sostuvo que: “No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir y retirarse. Si no vienen a hacer una contribución significativa a sus equipos, que no vengan. No respetan a la liga, ni a los aficionados. No los queremos”. Al parecer, el caso de Messi es distinto y lo entusiasma, sobre todo tras el nivel expuesto en Qatar 2022.