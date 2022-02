La MLS golpea la mesa tras los dichos de Neymar: “No queremos jugadores que vengan a retirarse”

La Major League Soccer históricamente ha recibido a grandes astros en el ocaso de su carrera. Por eso, no causó sorpresa cuando hace algunos días Neymar aseguró que le gustaría terminar ahí. “Me encantaría jugar allá, en realidad. Al menos durante un año. Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría mucho más tiempo al fútbol”, fueron las palabras del delantero del PSG.

Sin embargo, esas declaraciones no cayeron nada de bien en el entorno de los directores del fútbol norteamericano. Don Garber, comisionado de la MLS, le respondió en duros términos al formado en Santos: “No necesitamos traer a un gran jugador al final de su carrera porque haya decidido que quiere venir y retirarse. Si no vienen a hacer una contribución significativa a sus equipos, que no vengan. No respetan a la liga, ni a los aficionados. No los queremos”, aseveró.

El brasileño, en tono jocoso, no descartó que su retiro sea pronto: “A veces digo que me jubilaré cuando tenga 32, pero es solo una broma. Honestamente, jugaré hasta que esté mentalmente cansado. Si mi salud mental está bien y mi cuerpo también, creo que todavía aguantaré unos cuantos años”, dijo.

Claro que este tono bromista del futbolista no fue suficiente para que los estadounidenses no se sintieran ofendidos. El dirigente mencionado hizo una comparación con la situación de Zlatan Ibrahimovic, quien volvió a la Serie A tras brillar en L.A Galaxy. “Cuando dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia y, francamente, eso me insultó”, declaró.

Liga en crecimiento

El directivo agregó que ellos buscan sacarse el mote de liga de retiro: “Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de la nuestra su liga preferida”.

El crecimiento del balompié en América del Norte ha sido tal que este fin de semana, con el comienzo de la nueva temporada, esperan que se rompa el récord de asistencia en un recinto.

“Habrá 75.000 fanáticos en el Bank of America Stadium”, precisó Don Garber. Esto será en el duelo entre, Charlotte Football Club, elenco debutante, que recibirá a Los Angeles Galaxy, uno de los conjuntos más emblemáticos.