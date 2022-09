Nery Domínguez aborda la crisis de la U: “Lo mas fácil es cambiar al técnico, pero los jugadores también somos responsables”

A Diego López los números no lo acompañan. Lleva solo tres victorias desde que llegó a la U. Y una de ellas frente al modesto cuadro de de San Vicente de Tagua Tagua, General Velásquez, por la Copa Chile. Sin embargo, la institución sigue cuadrada con su proceso. Al menos, así lo hacen saber a través de comunicados.

Nery Domínguez, el defensor de la U, respaldó el proyecto del charrúa. Lo hizo en conferencia de prensa: “Es nuestro técnico y nuestra cabeza de grupo y vamos a dejar todo en la cancha por el equipo, por el cuerpo técnico, por la institución y por la gente que nos acompaña siempre. Acá debemos ser todos uno y sacar esto adelante. Obviamente que confío en mis compañeros, en el cuerpo técnico y en los que trabajan día a día para poder salir de esta situación”.

La defensa corporativa del experimentado futbolista azul no terminó ahí. ¿Se va el uruguayo si cae ante los Piratas? “Esos rumores pasan cuando no se dan los resultados y lo mas fácil es cambiar el técnico, pero los jugadores también somos responsables. Pero tampoco pensamos en un resultado negativo ante Coquimbo, porque trabajamos día a día para obtener los puntos que nos permitan respirar un poco”.

“Es una cuestión de confianza que te pasa cuando no se da el resultado y tú trabajas toda la semana por los tres puntos y no sucede. Es difícil. Cuesta más en la U y no lo estamos consiguiendo y eso te da bronca, porque se trabaja duro. Pero la única manera es seguir trabajando”, sentenció.

Para finalizar el tema, el argentino detalló que “a Diego lo veo bien, obviamente preocupado como todos los que estamos acá, tratando de sacar esto adelante. Está ocupado. Trabajando. Estamos todos con fuerzas para tratar de mejorar esta situación”.

La presencia de Michael Clark

Nery Domínguez abordó diferentes temas. Uno de ellos fue la crisis que hoy vive a pocas semanas de haber recalado en La Cisterna: “No me toma por sorpresa esta situación, de pelear el descenso, y trato de aportar lo mío para que todos juntos podamos sacar este momento adelante. Hay que adaptarse rápido, no hay tiempo y ojalá podamos sacarlo adelante. Sabía que venía a esta situación y mi deseo de cara al futuro es pelear cosas importantes”, señaló.

Y tan convencido está de que pueden salir todos juntos del abismo deportivo en el que se encuentran que no le dio importancia al abandono del presidente de Azul Azul, Michael Clark, varios minutos antes de que concluyera el Clásico Universitario. “Eso habría que preguntárselo a él. No veo si alguien se va antes o después, no me interesa. El nos ha apoyado y siempre está por el club en todo momento”, dijo.

Por último, el transandino alabó a su compañero Darío Osorio: “Tiene un potencial enorme y no nos ha demostrado ni la mitad de lo que puede dar. Es un jugador que no tiene techo, debe seguir aprendiendo y es muy importante ara nosotros. Pero no puedo responder por qué no jugó desde el inicio, porque eso corresponde al cuerpo técnico”.