Nicolás Jarry avanza a cuartos de final en México y da otro paso hacia el top 100

Lentamente, Nicolás Jarry (134º) se acerca al top 100, después de tres años fuera de ese grupo. Y lo está haciendo en su superficie favorita y en las condiciones que le acomodan. Esto porque el Challenger 80 de San Luis Potosí se disputa en arcilla y a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Después de las semifinales de la semana pasada en Ciudad de Mexico, Nico buscaba dar un nuevo paso en la nación azteca, y lo consiguió superando por 6-7 (6), 6-4 y 6-4 al emergente jugador brasileño Gilbert Klier Junior (397º), en dos horas y 42 minutos.

No fue fácil la victoria del tenista nacional, pues al frente se encontró a un rival bastante aguerrido y con tiros agresivos. Sin embargo, la altitud le favoreció mucho más al chileno y eso se reflejó en las estadísticas con el servicio, ya que no sufrió quiebres y conectó 17 aces. Además, tuvo un alto porcentaje de puntos ganados con el primero (90%). Eso sí, cometió algunos errores no forzados, especialmente en el tie break del primer set y también cuando se disponía a cerrar el encuentro, pero ahí apeló a su efectividad sirviendo.

En el segundo parcial, Jarry mantuvo la concentración y logró la ansiada ruptura en el tercer juego del segundo set. Después, mantuvo su servicio por el resto de la manga, lo que le permitió emparejar el encuentro y llevarlo a un tercer capítulo. Ahí la experiencia pesó y consiguió un quiebre también en el tercer game. Nunca aflojó con el saque y el brasileño no logró hacerle daño con la devolución, una combinación que lo llevó a la victoria y a sumar buenas unidades para consolidar su ascenso.

Con su triunfo, Nico subirá hasta el puesto 128 y por el paso a semifinales se medirá con el brasileño Felipe Meligeni (199º).