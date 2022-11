Con un pie afuera del pirata: el difícil momento de Gonzalo Jara en Coquimbo Unido

Gonzalo Jara continúa sin encontrar su rumbo en el fútbol criollo. El defensor nacional, que no logró tener mayor continuidad durante 2022, no estaría en los planes del entrenador Fernando Díaz y dejará de ser jugador de Coquimbo Unido para la próxima temporada. El estratega, que ya le comunicó su decisión al zaguero, ya piensa en la conformación del plantel con miras al siguiente año.

El elenco pirata vivió un infartante final de temporada. Tras estar cercano al descenso, el club de la Cuarta Región logró sellar la permanencia en la División de Honor del balompié chileno y ya trabaja en el armado del equipo para el próximo año. La tarea no será fácil, pues muchos futbolistas terminan contrato y otros no seguirán en las filas de los Aurinegros: “Tres (jugadores) con contrato no me interesa que sigan, y de los que se van, algunos son prioridad y otras alternativas del plantel, pero será para después, primero hay que contratar a quienes vengan de otros equipos, extranjeros o de carácter top”, señaló el estratega en conversación con el Diario El Día.

Jara se trataría de uno de estos futbolistas. El defensor central estuvo lejos de su mejor desempeño y solo logró estar presente en 12 encuentros con los piratas. En esa línea, Díaz señaló que el exseleccionado nacional no logró satisfacer las esperanzas que estaban puestas en él: “No cumplió con las expectativa”.

Fernando Díaz, entrenador de Coquimbo Unido (Foto: Agenciauno).

Fracaso en su retorno

El bicampeón de América ha tenido un complejo retorno a Latinoamérica y especialmente al fútbol nacional. Jara recaló al West Bromwich Albion de la Championship en 2009 y arrancó con su periplo por el Viejo Continente. Con los Tordos alcanzó el ascenso a la Premier League y se mantuvo por dos años en la escuadra estelar hasta que fue cedido al Brighton y posteriormente al Nottingham Forest, ambos equipos de la segunda división inglesa.

Su llegada al fútbol alemán se dio en 2014 cuando el Mainz 05 se hizo con los servicios del jugador. Si bien no logró consolidarse como titular indiscutido, sí se mantuvo en la órbita de la oncena estelar. Su larga estancia en Europa se acabó con el sorpresivo fichaje en Universidad de Chile, a principios de 2016.

Jara, que venía de jugar a un alto nivel de exigencia por casi una década, arribó a la U como estrella. Su consolidación en la Roja lo ponían como un fichaje bombástico, pero estuvo lejos de mostrar su mejor nivel. El paso del defensa estuvo marcado por las lesiones, expulsiones y gruesos errores en duelos trascendentales para los azules. Su mejor año fue en 2017, donde alcanzó mayormente la regularidad e incluso se coronó como campeón del Clausura. Sin embargo, el mal momento del equipo y el deficiente desempeño del exfutbolista de Colo Colo significaron en su salida a Estudiantes de La Plata en 2019.

De ahí en adelante, su rendimiento fue decayendo. Con el Pincha, Morelia, Mazatlán y Tijuana no alcanzó su mejor nivel ni mucho menos la regularidad. Tras una temporada y media en México terminó retornando a nuestro país, aunque no tuvo una mejor suerte. En Unión La Calera, donde estuvo solo tres meses antes de firmar por Coquimbo, también dejó que desear, y ahora su futuro es una incógnita. A sus 37 años, la opción del retiro está cada vez más cerca.