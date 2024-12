Escándalo en la Premier League: filtran video de la violenta reacción de Pep Guardiola contra un hincha del Liverpool

Pep Guardiola pierde la paciencia. Lo hizo de la peor forma posible. Durante las últimas horas, en Europa comenzó a difundirse un registro donde se le ve amenazar a un transeúnte, identificado como un fanático del Liverpool. Lo hizo a modo de respuesta, pero muy sacado de sus casillas.

“Amigo, has perdido”, le dijo el individuo al entrenador. Al instante, el español se da vuelta y cuando pareciera que se va a lanzar contra la persona, es contenido por sus dos acompañantes. Es alejado algunos metros, pero el ibérico igual decidió replicar. “¿Quieres saber lo que es perder? ¿Quieres?”, le gritó.

Durante los últimos días, Guardiola ha exhibido su lado más desconocido. De hecho, a la prensa inglesa le respondió con una llamativa comparación con Mourinho. “Al final puede que sea bastante similar a José, pero él ganó tres y yo seis títulos de Premier League”, dijo.

Pese a que a mitad de semana vencieron al Nottingham Forest, el hecho de encadenar siete encuentros sin triunfos sometió a un estrés desconocido para el estratega. “Ya hablaremos de refuerzos en enero. Lo haremos internamente, que es la mejor manera. Depende de la situación en la que estemos y la posición que ocupemos en ese momento. Stones no está cerca de volver, sigue lesionado. Tuvo un problema en el pie, la semana que viene tampoco creo que vaya a estar disponible. Ahora estamos simplemente pensando en el siguiente partido, manteniendo la mente limpia e intentando confeccionar una buena alineación de cara al próximo partido. No podemos darnos lástima, yo no siento lástima por mí mismo”, reflexionaba.

Una semana antes, cuando igualaron 3-3 ante Feyenoord tras estar 3-0 arriba, Guardiola sorprendió al mundo con heridas en su rostro. “Me lo he hecho con los dedos... quiero hacerme daño”, fue su insólita respuesta.

También ha sido sarcástico en sus palabras. Al ser consultado por un eventual conflicto con Kevin de Bruyne tuvo dichos en un tono burlesco. “La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Crees que me gusta no jugar con Kevin? No, no quiero que juegue Kevin. El tipo que tiene más talento en el tercio final. No lo quiero. Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos. Ha dado los mayores éxitos a este club. Me encantaría tener al Kevin en su mejor momento, con 26 o 27 años. A él también le encantaría. Pero ya no tiene 26 o 27 años. Tuvo lesiones en el pasado, importantes y largas. Es un tipo que necesita estar bien físicamente por su espacio y energía”, replicaba.