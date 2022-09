No esperan la resolución de la FIFA: DT de Ecuador golpea la mesa y cita a Byron Castillo para los amistosos previo al Mundial

En Ecuador parecen no estar preocupados por la situación que hoy los tiene en la mira de la FIFA. Ayer, en una sesión que duró cerca de tres horas, las federaciones de Chile y Perú comparecieron para presentar sus descargos contra el lateral Byron Castillo, a quien acusan de ser colombiano y no ecuatoriano. Ambos países, a través de sus abogados, le pidieron a la Cámara de Apelaciones de Zúrich el cupo para disputar la cita máxima. Ecuador, a través de sus juristas, también se hizo presente. El fallo se podría conocer durante los próximos días.

Reclamos más o reclamos menos, en Ecuador continúan preparándose para el Mundial. Más cuando los del guayas debutarán el 20 de noviembre frente al local, Qatar, a las 13 horas. Bajo ese escenario, Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador, sorprendió al citar al propio Byron Castillo para los amistosos que jugará su Selección durante la próxima semana.

El jugador del León de México, que no fue convocado anoche para el duelo ante Cruz Azul, apareció entre los elegidos para la gira que realizará el Tri. El lateral forma parte de los 24 jugadores que militan en clubes extranjeros que estará presentens frente a Arabia Saudita, el 23 de septiembre en el estadio Real de Murcia, España, y contra Japón, cuatro días después en el Esprit Arena de Dusseldorf, Alemania, según informó la Federación Ecuatoriano de Fútbol.

La mayoría de convocados juegan en clubes de México, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra y solo cuatro, los arqueros Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Alexander Domínguez y Gonzalo Valle juegan en el medio local.

Cabe recordar que Byron Castillo reconoció hace unos días que no lo estaba pasando bien con las denuncias en su contra. “La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia”, manifestó, en una entrevista en la que no aceptó que se le preguntara por su pasado ni menos por su país de nacimiento.

“Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, reconoció.