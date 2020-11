No hay despido: Milad hace suya la apuesta por Rueda ante los problemas de caja

Temprano, Pablo Milad y Reinaldo Rueda llegaron hasta la ANFP para hacer una evaluación de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La cita estaba pactada hace varios días. Tal como ocurrió después de las primeras dos fechas disputadas en octubre, ambas partes acordaron juntarse para analizar los pros y contras de cada situación. La comunicación entre los dos siempre ha sido muy fluida.

En el papel, este no era un encuentro de emergencia, sino más bien de trámite, protocolar, para la retroalimentación. Sin embargo, el tropiezo y el bajo nivel exhibido ante Venezuela le otorgaron carácter de urgente a esta reunión, con la continuidad del entrenador como tema central.

Por ahora, el técnico se queda. No tiene contemplado dejar la banca. Piensa que puede revertir el adverso panorama en marzo próximo, cuando Chile reciba a Paraguay, en Santiago, y luego visite a Ecuador, en Quito. Se tiene fe. Al menos, ese es su discurso. Siente que en 2021 las cosas se pueden hacer mejor. Y lo adelantó tras la derrota ante la Vinotinto. “Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. En todo juego de selección nacional se expone uno. Estamos en ese camino que siempre es difícil. Ojalá podamos replantearlo el próximo año”, expresó.

Para Rei dejar el cargo no es una opción. Mientras que para Quilín tampoco lo es despedirlo. Se sienten “amarrados” por el contrato que negoció el directorio del expresidente Arturo Salah, quien quedó encantado con el colombiano desde la primera vez que se reunieron, a fines de 2017, a través de una plataforma virtual. Por eso, se empeñó en sacarlo del poderoso Flamengo y traerlo como sustituto de Juan Antonio Pizzi, aunque ello conllevara un millonario sueldo y una onerosa cláusula de salida.

Era tal el interés del exmandamás de Blanco y Negro en la llegada de Rueda que mandó a su propio jefe de gabinete, Vladen Canales, a buscar al representante del técnico al aeropuerto de Pudahuel, cuando este llegó a Chile para afinar los últimos detalles del acuerdo, durante los primeros días de enero de 2018.

La situación financiera de la ANFP es muy delicada y, sencillamente, no hay plata para pagarle al cafetero los US$ 2,2 millones líquidos que establece el vínculo. Eso, sin contar los impuestos, porque, según calculan en la Federación, ahí la cantidad se eleva a US$ 3,25 millones brutos, tal como publicó La Tercera este martes.

La cláusula funciona como espejo, es decir, opera de la misma forma para ambas partes. Si fuera el adiestrador quien renuncia a la Selección, entonces él sería el encargado de pagar ese dinero. Con una salvedad: si el DT está sin trabajo un año, se libra de pagar.

Esto último hace improbable que, de irse por voluntad propia, asuma en otra selección inmediatamente. De hecho, el motivo de ese ítem era justamente frenar el interés que Colombia tenía en Rueda como sucesor del argentino José Pékerman. Al final, optaron por Carlos Queiroz.

En ese contexto, Milad, presidente de la ANFP, prefiere apostar por la continuidad del campeón de la Copa Libertadores 2016. Ante la falta de recursos y el complejo escenario financiero, entiende que lo mejor es no cortar el proceso y calcular fríamente la situación. Además, está consciente de que el camarín respalda al entrenador. Él mismo fue testigo de la buena convivencia del grupo, tanto en Montevideo como en Caracas, ya que acompañó a la Selección en las dos salidas que ha realizado hasta ahora.

La presión del Rueda

Para justificar la pobre cosecha de cuatro puntos en cuatro partidos, el seleccionador nacional argumentó como principal atenuante las numerosas lesiones de jugadores claves, como Claudio Bravo y Erick Pulgar, en las primeras fechas, y de Charles Aránguiz en la tercera y cuarta, sumado a la escasez de goleadores nacionales. En ese sentido, Eduardo Vargas tuvo un bajo desempeño en el inicio del proceso y ni siquiera fue citado ante Perú y Venezuela.

Sin embargo, en la ANFP concluyen que el entrenador está muy presionado. Y que se le notó mucho después de la caída en Caracas. Una derrota histórica, porque Chile nunca había perdido por Eliminatorias jugando de visita con el cuadro llanero. Ningún aficionado se la esperaba. Y Rueda tampoco.

Por ahora, a Milad no le queda más alternativa que apostar a que el escenario mejore, siempre con el colombiano en la banca. La única opción de que deje la banca nacional es que alguien lo venga a buscar y él decida irse, ya que no tiene contemplado renunciar ni menos irse sin indemnización.