Bárbara Riveros confirma que no estará en Santiago 2023: “Me quiero dedicar a la distancia larga”

Finalizó el “último baile” para Bárbara Riveros en triatlón. Así mismo lo calificó ella luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que acabó en el puesto 25, a 7.10 minutos del primer lugar.

A pesar de la distancia con los puestos de avanzada y de no igualar lo efectuado en Río 2016, en donde finalizó quinta, la atleta nacional valoró el resultado obtenido producto de los difíciles momentos vividos en la previa de la cita olímpica, en los que debió superar una grave lesión en una de sus costillas producto de una caída, en mayo: “Después de la caída en que me quebré la costilla, tuvimos que parar un poco, y tenía una lesión en el pie, lo cual no me permitía correr tanto tampoco. Sabía que llegaba corta en preparación. Di todo lo que tenía”, declaró a TVN una vez finalizada su actuación.

Riveros también se refirió a las dificultades que tuvo durante la prueba en Tokio: “Luché hasta el final, Hubo varias caídas en bicicleta, estaba muy resbaloso. El clima tampoco fue algo que me favoreció. Yo creo que si hubiera hecho un poco más de calor o humedad, me habría visto más favorecida”.

La deportista, además, fue clara en descartar una participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: “No me interesa estar peleando los últimos lugares, me gusta ser competitiva”. También declaró su final en las pruebas de triatlón: “Tal vez me vaya a las distancias largas, pero el triatlón se acabó”.