No pudo igualar su marca de Tokio: Mary Dee Vargas cae en el estreno del judo de París 2024

El Team Chile comenzó la jornada sabatina de los Juegos Olímpicos con complicaciones. La judoca Mary Dee Vargas cayó en un intenso combate ante la española Laura Martínez, en los dieciseisavos de final del judo, en la categoría bajo 48 kilos.

Lamentablemente, la deportista nacional no pudo realizar su mejor marca y se quedó fuera en su estreno en París 2024. Eso sí, volvió a hacer historia al competir en una nueva cita de los cinco anillos. En Tokio, la chilena de 27 años se convirtió en la primera judoca nacida en Chile en instalarse en el certamen y en obtener un triunfo.

La santiaguina se quedó fuera en la ronda inicial. Fue un reñido combate ante Martínez, con quien igualó en gran parte del encuentro disputado en la pista 1 del Champ de Mars Arena. Sin embargo, la presión de tener dos shidos (o sanciones por faltas técnicas) en contra, le pasó la cuenta. Debió salir a buscar un punto, pues en caso de empate durante los cuatro minutos, caería.

No obstante, la judoca española logró ejecutar un waza-ari y se quedó con la victoria por un parcial de 1-0.

El lamento de Mary Dee Vargas

Mary Dee Vargas se lamentó el resultado en su debut en París 2024. “Creo que estuve en un buen nivel, el trabajo se hizo bien. La competencia es breve, no se dio como yo quería”, señaló en la transmisión de CHV.

También entregó detalles de su estudio a Martínez, que contó con un arduo trabajo en Valencia. “Estudié mucho a la rival. Quiero agradecer a mi familia y todos los que me apoyaron”, complementó.

“Di mi 100%. Creo que pudo haber sido mejor y no me voy contenta por el resultado, pero agradezco a Dios esta oportunidad de estar aquí en estos Juegos Olímpicos. Seguiré luchando y no me detendré hasta conseguir mi sueño, la medalla olímpica”, sentenció tras completar la segunda presencia chilena en el judo olímpico.